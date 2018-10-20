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Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе

8.7тЧитать материал на украинском

На Донбассе был ликвидирован очередной террорист "Луганской народной республики" Алексей Челяев.

Убитый сепаратист и соратник оккупантов был родом из Перевальска Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада 28.08.2018 пополнилась очередным бойцом, Челяев Алексей из Перевальска самоликвидировался в ДТП. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе
Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе
Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе
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Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе
Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе
Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео сокрушительного удара ВСУ по террористам ''ДНР''.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Обоз, проснись! Сегодня 20.10.2018. ...""200-я бригада 28.08.2018 пополнилась очередным..."
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Это огромная перемога ВСУ над Лугандоном!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
19 октября в Лубнах Полтавской области прощались с 20-летним Андреем Бойко. Смертельное ранение получил во время боевого дежурства в населенном пункте вблизи Марьинки. В 22 часов 16 октября пуля снайпера оккупационных войск РФ попала в голову. Об этом сообщает местное полтавское издание Kolo.poltava.ua.
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