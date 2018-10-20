Самоликвидировался: стало известно о нелепой гибели террориста на Донбассе

На Донбассе был ликвидирован очередной террорист "Луганской народной республики" Алексей Челяев.

Убитый сепаратист и соратник оккупантов был родом из Перевальска Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада 28.08.2018 пополнилась очередным бойцом, Челяев Алексей из Перевальска самоликвидировался в ДТП. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео сокрушительного удара ВСУ по террористам ''ДНР''.