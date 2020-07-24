Самолет МАУ в Иране упал в результате попадания ракеты – расшифровка самописцев

Расшифровка самописцев самолета "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, оба "черных ящика" были успешно расшифрованы, несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения.

"Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, "черные ящики" подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что де-юре расшифровка проводилась органами по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проводилось во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

"Расшифровка "черных ящиков" является лишь одним этапов для проведения технического расследования. Надеемся, что Иран все же проведет и завершит техническое расследование в соответствии с лучшими мировыми стандартами", – подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве указали, что на следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для проведения переговоров о компенсанции.

"Позиция Украины на переговоры очень проста и давно известна, как Ирану, так и всем, недавно ее в который раз озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию. Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров. Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро, и наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких", – объяснили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции завершили предварительный анализ обоих бортовых самописцев со сбитого самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". На сайте Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB) отметили, что не могут обнародовать информацию без согласия Ирана.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил первые данные по расшифровке самописцев сбитого в Иране самолета МАУ.