"Русские воюют с русскими": Жириновский сделал скандальное заявление о войне в Украине

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Украину частью России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что украинцы якобы являются русскими и воюют с такими же "по крови" людьми.

"В Киеве грозят, что русские захлебнутся в крови в случае войны с Украиной. С этим трудно спорить, потому что вся так называемая Украина – это русская земля и населяют ее русские по крови люди", – написал он.

По словам политика, война на востоке Украины является главной трагедией. Он назвал кровопролитие на Донбассе ужасом.

"В этом и есть главная трагедия нынешней войны в Украине – это война русских с русскими. В этом ее ужас", – резюмировал Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, также политик разогнал очередную страшилку об украинцах, которые якобы "пилили" польских детей во времена мировых войн.