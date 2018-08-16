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"Русские воюют с русскими": Жириновский сделал скандальное заявление о войне в Украине

17.6тЧитать новость на украинском

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Украину частью России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что украинцы якобы являются русскими и воюют с такими же "по крови" людьми.

"В Киеве грозят, что русские захлебнутся в крови в случае войны с Украиной. С этим трудно спорить, потому что вся так называемая Украина – это русская земля и населяют ее русские по крови люди", – написал он.

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По словам политика, война на востоке Украины является главной трагедией. Он назвал кровопролитие на Донбассе ужасом.

"В этом и есть главная трагедия нынешней войны в Украине – это война русских с русскими. В этом ее ужас", – резюмировал Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, также политик разогнал очередную страшилку об украинцах, которые якобы "пилили" польских детей во времена мировых войн.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Франко Иван
Франко Иван
Старый евнух Жириновский ничего так не любит , как дуть в ...кожаную флейту...(!)... своего хозяина , мистера ...Пу...)))
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1
0
Попова Ольга
Попова Ольга
ТАК ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ТАКОЕ НЕСЕТ ,А ЧТО ГОВОРИТЬ ПРО ОРКА В ЛАПТЯХ , ЧУМА И ЗАРАЗА НЕМЫТАЯ , НЕТ В ЭТОМ МИРЕ МЕЛЬЧЕ СВОЛОЧНЕЕ И ХАМОВИТЕЕ ОСОБИ ЧЕМ КАЦАП !!!!!! А, И, СОЛЖЕНИЦЫН ,
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5
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Когда, наконец, этого юродивого перестанут пиарить?
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12
0
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Прокапало Ігор, Тебе,как щирому рекламщику,надо заняться его PR-компанией.Бабла срубишь-жуть...
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0
2
Бог Хохлов
Бог Хохлов
Прокапало Ігор, когда, наконец, вас всех в инфекционку запхнут, очумелые хохлы?
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1
7

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