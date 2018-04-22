"Украинцы были г*внюками?!" Рупор Кремля поймали на лжи о ханском дворце в Крыму

Российское госинформагентство ТАСС, которое называют рупором Кремля, разместило лживую информацию относительно так называемой реставрации ханского дворца в оккупированном Бахчисарае.
Об этом на своей странице в Facebook написал российский журналист Аркадий Бабченко.
В качестве примера он привел публикацию в пропагандистском СМИ о том, что на ханской мечети "впервые за 300 лет меняют черепицу".
"Оккупанты в Крыму проводят "реставрацию" ханского дворца - ну, то есть, банально уничтожают историческое наследие, символ народа, и лепят вместо него новодел. Ну, как они это всегда делают. Для распила", - говорится в тексте.
Бабченко отметил, что ханский дворец имел все шансы войти в список культурного наследия ЮНЕСКО., однако уничтожение исторической черепицы лишает памятник архитектуры такой перспективы.
"То есть, крымские татары были г*внюками, на ханском дворце черепицу даже поменять не могли. И украинцы были г*внюками, им в руки свалилось такое сокровище, а они даже крышу перекрыть не могли. И тут, наконец, пришел настоящий рачительный хозяин, и починил. Впревые за триста лет", - резюмировал автор.
В свою очередь заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в соцсети заявил, что Украина должна подать на Россию в международный суд в связи с уничтожением Ханского дворца.
Как сообщал "Обозреватель", российские оккупанты объявили ханский дворец в Бахчисарае "собственностью республики".
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