"Украинцы были г*внюками?!" Рупор Кремля поймали на лжи о ханском дворце в Крыму

Российское госинформагентство ТАСС, которое называют рупором Кремля, разместило лживую информацию относительно так называемой реставрации ханского дворца в оккупированном Бахчисарае.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский журналист Аркадий Бабченко.

В качестве примера он привел публикацию в пропагандистском СМИ о том, что на ханской мечети "впервые за 300 лет меняют черепицу".

"Оккупанты в Крыму проводят "реставрацию" ханского дворца - ну, то есть, банально уничтожают историческое наследие, символ народа, и лепят вместо него новодел. Ну, как они это всегда делают. Для распила", - говорится в тексте.

Бабченко отметил, что ханский дворец имел все шансы войти в список культурного наследия ЮНЕСКО., однако уничтожение исторической черепицы лишает памятник архитектуры такой перспективы.

"То есть, крымские татары были г*внюками, на ханском дворце черепицу даже поменять не могли. И украинцы были г*внюками, им в руки свалилось такое сокровище, а они даже крышу перекрыть не могли. И тут, наконец, пришел настоящий рачительный хозяин, и починил. Впревые за триста лет", - резюмировал автор.

В свою очередь заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в соцсети заявил, что Украина должна подать на Россию в международный суд в связи с уничтожением Ханского дворца.

Как сообщал "Обозреватель", российские оккупанты объявили ханский дворец в Бахчисарае "собственностью республики".