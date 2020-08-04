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Россия перебросила на Донбасс 30 грузовиков с оружием – разведка

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
4,3 т.
Россия пригнала на Донбасс военную технику

Россия пригнала на Донбасс военную технику. Фото fakty.ua.

Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало переброску из России вооружения и военной техники на временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства, прибыло не менее 10 единиц боевой бронированной техники и до 30 грузовиков.

Грузовые авто перевозили боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлен менее 10 единиц боевой бронированное техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковыми оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего", – сказано в сообщении.

Также, по данным разведки, была проведена ротация личного состава отдельных подразделений Вооруженных сил РФ, которые не входят в состав первого и второго армейского корпусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны в июле заявили о сосредоточении огромного количества российской военной техники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

УкраинаВойна на ДонбассеГлавное управление разведкиМинистерство обороны Украины
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