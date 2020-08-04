Россия перебросила на Донбасс 30 грузовиков с оружием – разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало переброску из России вооружения и военной техники на временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства, прибыло не менее 10 единиц боевой бронированной техники и до 30 грузовиков.

Грузовые авто перевозили боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлен менее 10 единиц боевой бронированное техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковыми оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего", – сказано в сообщении.

Также, по данным разведки, была проведена ротация личного состава отдельных подразделений Вооруженных сил РФ, которые не входят в состав первого и второго армейского корпусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны в июле заявили о сосредоточении огромного количества российской военной техники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.