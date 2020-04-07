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7 апреля • обновлено в 17:57
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"Россия не признает себя агрессором": переговоры по разведению войск на Донбассе провалились

2.3т
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Представители Украины и России не договорились о разведении войск на трех новых участках на Донбассе во время переговоров Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на командующего операцией Объединенных сил Богдана Бондаря, который также является представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Заседание состоялось 6 апреля и проходило в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

По словам Бондаря, Россия блокирует некоторые инициативы, которые могли бы ускорить процесс.

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки". Под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось", – сказал представитель Украины.

Богдан Бондарь

Богдан Бондарь

Радио Свобода

Бондарь подчеркнул, что основной преградой к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая – представители отдельных районов Донецкой и Луганской области". Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", – рассказал он.

Бондарь сомневается, что и следующие переговоры, которые состоятся 8 апреля, дадут какой-либо результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители Украины и России на переговорах в Минске обсуждали 9 возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор ООС Генеральный штаб ВСУ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свидомые как дети малые,фантазеры.
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Федоров Федор
Федоров Федор
SSвидам нужно понимать, что если бы Россия была одной из сторон конфликта, то конфликт бы закончился, не успев начаться. Это элементарно подтверждается тем, что в Крыму есть регулярная российская армия и никакими конфликтами там и не пахло.
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Кассабія є визнана всім світом агресором, але не вважає себе стороною конфлікту. Може вона ще й вважає себе демократією, а кассаби вважають себе порядними та чесними людьми?
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