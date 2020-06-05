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5 июня • обновлено в 18:52
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Российские войска ударили по ВСУ из гранатометов: есть раненый

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Один украинский военнослужащий получил ранение на войне на Донбассе в пятницу, 5 июня.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС, за текущие сутки вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Павлополь, Опытное, Широкино, Старогнатовка и Новоалександровка. Террористы применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", – отмечается в сводке.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

Пресс-служба Минобороны Украины

Как писал OBOZREVATEL, из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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