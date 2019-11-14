Российские войска подло ударили по ВСУ: украинские воины выстояли

Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе в среду, 13 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

у Невельского – с автоматических гранатометов;

неподалеку Славного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского и Новоселовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Новотроицкого – с станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Пищевика – с крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов:

вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе Зайцево – из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Орехова – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

неподалеку Новотошковского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Светлодарска – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы, оккупировавшие Донбасс, понесли потери в зоне боевых действий. По подтвержденным данным, они составили 4 человека.

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