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14 ноября • обновлено в 08:00
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Российские войска подло ударили по ВСУ: украинские воины выстояли

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Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе в среду, 13 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • у Невельского – с автоматических гранатометов;

  • неподалеку Славного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Лебединского и Новоселовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Новотроицкого – с станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Пищевика – с крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские войска подло ударили по ВСУ: украинские воины выстояли

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов:

  • вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • трижды в районе Зайцево – из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • возле Орехова – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

  • неподалеку Новотошковского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Светлодарска – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Шумов – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы, оккупировавшие Донбасс, понесли потери в зоне боевых действий. По подтвержденным данным, они составили 4 человека.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Как всегда смешно.
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