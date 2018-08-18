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Российские пограничники жестоко избили украинца: появились фото и видео

23.9тЧитать новость на украинском

В пятницу, 17 августа, вечером российские пограничники на КПП "Долбино" избили украинца, который ехал на поезде сообщением "Кривой Рог — Москва".

Как сообщили в Государственной пограничной службе, пострадавший вернулся в Украину в субботу утром, 18 августа, на поезде сообщением "Киев-Харьков". На станции "Харьков-пассажирский" ему была вызвана "скорая". Врачи оказали мужчине первую помощь.

Пострадавший 1977 г.р. рассказал, что во время прохождения КПП "Долбино" он предъявил российским пограничникам все необходимые документы, но они все равно не пропустили его через границу. На вопрос о причинах отказа пограничники не ответили, после чего двое пограничников и один гражданский вывели украинца из вагона поезда, избив его. Затем они отобрали у пострадавшего мобильный телефон и удалили все видеофайлы, на которые он снимал незаконные действия силовиков.

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В настоящее время сотрудники Государственной пограничной службы направили в полицию уведомление о нанесении умышленных легких телесных повреждений гражданину Украины (ст. 125 УК).

Также Госпогранслужба направила письмо Пограничной службе ФСБ России с требованием предоставить информацию об обстоятельствах инцидента и дать оценку действиям своих сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пассажир избил таксиста, за отказ доехать до конца маршрута.

Место
УкраинаХарьков
Объект
избили украинца
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Прив Глеб
Прив Глеб
А хот и было за что тогда не убили на смерть? нельзя так.все ж не скотина
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Астровскай Арьтьйомєй
Астровскай Арьтьйомєй
Якого милого цей тупий кацап туди поперлося??"Братья" вони йому?Нехай подякує,що не зробили терористом і "політичним" в"язнем...Не х.й шастить.
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Lyashenko Lyudmila
Lyashenko Lyudmila
Побили, значить було за що
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