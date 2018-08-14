"Испугался за беременную жену": в Одессе пассажир избил таксиста

В Одессе в ночь на воскресенье, 12 августа, пассажир избил таксиста, после чего рассказал об инциденте на личной странице в Facebook, объяснив произошедший конфликт.

К своем гневному посту пользователь соцсети Lenok Dan приложил фото с места событий. Под снимками развилась активная дискуссия, мнения участников разошлись, сообщает городской портал 048.

История началась с простого вызова такси, автор поста и его беременная супруга решили поздним вечером проехать в Аркадию, чтобы прогуляться у моря.

"В общем, заказали мы такси через сервис "Тачку", водитель находясь недалеко принял заказ, позвонив ему и уточнив его местоположение, мы прошлись пешком до него, чисто по-человечески, т.к я сам работаю в службе доставки такси и понимаю, что такое лишние движения и трата времени", - начал одессит.

По словам автора поста, красный Daewoo Lanos "колбасило в разные стороны", однако ехать предстояло всего несколько километров.

"И тут начинается веселье - не доезжая 200-300 м. до точки "Б", водитель сказал нам: "Выходите". Якобы у меня машина на газу, и я не буду стоять в пробке с вами, мне не выгодно будет. На что я попросил его все же довезти нас до конечного адреса т.к у меня беременная жена и он по договору оферты обязан это сделать. Водитель отказался, я сказал что не буду оплачивать поездку, так как она не выполнена полностью, на что водитель развернулся и повез нас в обратном (другом) направлении", - продолжил Lenok Dan.

Водитель такси якобы проигнорировал просьбы остановить машину и продолжил ехать в неизвестном направлении.

"Я, испугавшись за жизнь своей беременной жены и свою, начал открывать на ходу двери и бить рядом припаркованные машины, и только после этого водитель остановился. Я вышел из заднего сиденья, подошел к водителю, чтобы вытянуть его из-за водительского сиденья т.к моя жена не могла открыть дверь. Водитель напал на меня, началась 5-10 секундная перепалка которая закончилась вот такими последствиями", - объяснил он.

На прикрепленном фото запечатлен водитель, очевидно, сотрудник сервиса такси, на его лице и одежде видны следы крови и побоев.

Читатели истории в Facebook отнеслись к ситуации по-разному, если же одни встали на сторону автора, поддержав желание приструнить хамоватых работников такси, другие же раскритиковали мужчину за жестокость и неумение сдержать эмоции.

Похоже, что вскоре после распространения скандала оригинал поста был удален.

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