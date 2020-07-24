Резников – о разведении войск на Донбассе: мы почти близки к решению

Украина существенно продвинулась в вопросе разведения сил и средств на Донбассе.

Как передает "РБК-Украина" со ссылкой на журнал "Фокус", об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, на переговорах в Трехсторонней контактной группе уже определили 5-6 возможных участков линии фронта, в частности, возле Золотого и Счастья.

"Мы почти близки к решению, но чего-то не хватает", – подчеркнул он.

Резников рассказал, что также есть прогресс в вопросе открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда для гуманитарной деятельности.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.