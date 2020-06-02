Украинская разведка раскрыла очередные преступления российских оккупантов на Донбассе, совершенные вопреки мирным договоренностям.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска, дислоцированные на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, продолжают создавать угрозу жизни и здоровью не только украинских защитников, но и местного населения.

"В частности, оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры ОРДЛО. В дальнейшем оккупационными пропагандистскими СМИ распространяется фейковая информация якобы об "обстрелах со стороны ВСУ", – сообщили в ГУР.

Взрыв мины "Украина криминальная"

Кроме того, оккупанты продолжают массовую установку минно-взрывных заграждений, преимущественно без предупредительных отметок, в связи с чем продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.

Так, в последнюю неделю мая в полосе ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи населенного пункта Калиновое местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 2 июня Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска во вторник, 2 июня, обстреляли позиции Объединенных сил у Марьинки на Донбассе. В результате снайперской пулей был ранен украинский военнослужащий.

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