Подрываются на своих минах: разведка узнала о серьезных потерях террористов на Донбассе

В рядах российских оккупантов на Донбассе участились случаи подрыва на собственных минах. Так, с начала февраля российские захватчики уже потеряли шесть военных.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, Главное управление разведки узнало, что инциденты происходят из-за плохого уровня подготовки боевиков.

"Низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ, которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов. Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались шесть военнослужащих российско-оккупационных войск", – говорится в сводке.

Мины "112 Украина"

Вместе с тем, подчеркивают украинские защитники, такими своими действиями террористы ставят под угрозу и жизни мирных граждан. Ведь они осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения, в том числе в непосредственной близости от населенных пунктов и на объектах гражданской инфраструктуры.

При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми – 27 человек, ранеными и травмированными – 56 человек, вооружения и военной техники – пять единиц (два автомобиля "Урал", два БПЛА и один миномет).

А в 2019 году счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек, а уничтоженной техники – за 100 единиц.

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