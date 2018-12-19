Расследование ''убийства'' Бабченко: один из подозреваемых оказался на свободе

В среду, 19 декабря, из-под стражи был освобожден Тарас Стельмашенко, один из подозреваемых в деле об организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Решение об этом принял Шевченковский районный суд Киева, передает DW.
40-летнему Стельмашенко было объявлено подозрение в подготовке теракта, однако Главная военная прокуратура на заседании суда сняла с мужчины обвинения.
Тарас Стельмашенко в суде (справа)
hromadske.ua
В то же время Стельмашенко признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. После этого его освободили из-под стражи в зале заседаний.
Тарас Стельмашенко
Тарас Стельмашенко
Напомним, сотрудники СБУ задержали Стельмашенко 13 июня 2018 года и обнаружили у него дома пистолет без регистрации с патронами.
Телефонный номер подозреваемого был найден в телефоне Бориса Германа, которого следствие считает заказчиком убийства Бабченко.
Сам Герман на заседании Шевченковского районного суда Киева заявил, что на самом деле не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов.
Как писал OBOZREVATEL, 31 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. 1 июня стало известно, что сотрудники СБУ провели у Германа обыски и изъяли телефон.
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