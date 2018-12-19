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Расследование ''убийства'' Бабченко: один из подозреваемых оказался на свободе

1.8тЧитать материал на украинском

В среду, 19 декабря, из-под стражи был освобожден Тарас Стельмашенко, один из подозреваемых в деле об организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Решение об этом принял Шевченковский районный суд Киева, передает DW.

40-летнему Стельмашенко было объявлено подозрение в подготовке теракта, однако Главная военная прокуратура на заседании суда сняла с мужчины обвинения.

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Тарас Стельмашенко в суде (справа)

Тарас Стельмашенко в суде (справа)

hromadske.ua

В то же время Стельмашенко признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. После этого его освободили из-под стражи в зале заседаний.

Тарас Стельмашенко

Тарас Стельмашенко

Facebook

Тарас Стельмашенко

Тарас Стельмашенко

Facebook

Напомним, сотрудники СБУ задержали Стельмашенко 13 июня 2018 года и обнаружили у него дома пистолет без регистрации с патронами.

Телефонный номер подозреваемого был найден в телефоне Бориса Германа, которого следствие считает заказчиком убийства Бабченко.

Сам Герман на заседании Шевченковского районного суда Киева заявил, что на самом деле не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов.

Как писал OBOZREVATEL, 31 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. 1 июня стало известно, что сотрудники СБУ провели у Германа обыски и изъяли телефон.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Теги
судрасследование
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