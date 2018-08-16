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"Радиационная катастрофа на Донбассе": в России забили тревогу

33.1тЧитать новость на украинском

Российские СМИ активно разгоняют фейковую новость о том, что ВСУ получили контейнер с радиоактивными отходами из могильника "Вакуленчук" в Житомирской области для проведения спецоперации по отравлению водоемов на оккупированной части Донбасса.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, на самом деле российские оккупанты сами готовятся загрязнить воду.

Российские СМИ при этом публикуют новости с подобными заголовками: "Киев готовит провокацию с радиоактивными отходами на Донбассе", "ВСУ готовятся отравить Донбасс радиацией", "Хакеры узнали о планах Киева отравить реку на Донбассе" и другими.

В России заявляют о том, что их хакеры из группы "Киберберкут" якобы сумели раздобыть секретные документы, из которых узнали о "радиоактивной спецоперации".

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"Группа "Киберберкут" известна разве что тем, что с 2014 года усиленно разгоняет по росСМИ тупо и безграмотно состряпанные в ФСБ фейки, направленные против Украины. Причем именно топорность – фирменный знак разгоняемых этой ФСБшной структурой "обличительных документов". Так вышло и на этот раз", - написал Тымчук.

"В опубликованном "акте приема-передачи материалов" (согласно которого ССО якобы и получили "контейнер с радиоактивными отходами") нет ни "шапки", ни установочных данных, ни регистрационного номера и, понятно, нет никакого намека на то, по какому украинскому ведомству вообще проходил этот "акт". Так, кто-то на Лубянке левой ногой накорябал текстик "на отвали", а российские дезинформаторы и пропагандисты теперь и носятся с ним, как дурень с писаной торбой", - рассказал он.

Тымчук напомнил, что с весны текущего года оккупанты на Донбассе "работают" на затопление шахты "Юнком" под Енакиево, в 43 километрах от Донецка (на этой шахте в 1979 году был взорван ядерный заряд).

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"Так что российские оккупанты играют на опережение: готовясь загрязнить радиацией воду на Донбассе, фейками уже сегодня пытаются переложить ответственность за свои преступления на Украину..." - подчеркнул он, добавив, что могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук", о котором пишут росСМИ, был ликвидирован еще в январе 2017 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая на самом деле грозит катастрофа оккупированному Россией Донбассу и к каким последствиям она может привести.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассероссийская пропагандаФейки российских СМИ
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Московец Леонид
Московец Леонид
Все таки дать бы"шанс" путину лет на 10 полностью обеспечить ОРДЛО пенсиями,работой,газом,обогревом,водой и пр. деликатесами и повесить на ватных уродов,желающих всех учить"руськаймор"..всю прелесть "заботы" за спасенных от "бендер" -затюканых и задр-ченых парашним ТВ -жильцов дынырылов..!! .
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
Те, кто самостоятельно не может сложить затопление радиоактивной шахты и радиацией в реке - их уже ничего не исправит. А те, к то может мыслить давно все понимают. Это на внутренний рынок.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да всё равно, дауновбасцев меньше станет и ваты ростовсой , всё в бассейн Донца уйдет ...))) ...и на ростов прямиком...))))
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