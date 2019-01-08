МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Пытают и шьют шпионаж'': журналистка пожаловалась на бездействие полиции из-за преступлений в ''Л/ДНР''

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Ольга Решетилова поделилась в сети историей женщины, подругу которой, по ее словам, похитили на территории оккупированного Донбасса.

Она обратилась с заявлением в один из районных отделов полиции Киева, однако получила в ответ лишь хамство, пишет Решетилова в Facebook. Как утверждает журналистка, правоохранители даже приходили домой с угрозами.

"Не надо мне тут про войну рассказывать", – именно такой ответ, по словам волонтера, Елена получила от следователя.

Новости
Без оптимизма: генерал сообщил, когда ждать ввода миротворцев на Донбасс
Подругу женщины, по ее словам, похитили боевики

Подругу женщины, по ее словам, похитили боевики

Інформатор

Отмечается также, что сотрудники полиции шантажировали женщину и требовали предоставить все данные о пропавшей подруге, а позднее и вовсе пытались заставить забрать заявление. "Да кто вы такая? Мы вообще сейчас дело закроем! Вы же даже не родственница!" – передает Решетилова разговор.

"Тем временем, подруга Елены, по нашей информации, находится в подвалах боевиков, ее пытают, ей шьют шпионаж в пользу ВСУ", – рассказала она, обратившись за помощью.

''Пытают и шьют шпионаж'': журналистка пожаловалась на бездействие полиции из-за преступлений в ''Л/ДНР''
''Пытают и шьют шпионаж'': журналистка пожаловалась на бездействие полиции из-за преступлений в ''Л/ДНР''

Пользователи вступили в бурную дискуссию под постом журналистки. В частности, юрист Евгения Закревская написала в комментарии, что через полицию эту проблему решить невозможно, так как была уже негативная практика, и посоветовала подать заявление о привлечении в качестве потерпевшей в военную прокуратуру.

''Пытают и шьют шпионаж'': журналистка пожаловалась на бездействие полиции из-за преступлений в ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном боевиками Донецке задержан бизнесмен Дмитрий Автономов, который спонсировал "русскую весну" на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Ольга Решетилова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
1
Смешно
1
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги