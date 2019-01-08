''Пытают и шьют шпионаж'': журналистка пожаловалась на бездействие полиции из-за преступлений в ''Л/ДНР''

Украинская журналистка Ольга Решетилова поделилась в сети историей женщины, подругу которой, по ее словам, похитили на территории оккупированного Донбасса.

Она обратилась с заявлением в один из районных отделов полиции Киева, однако получила в ответ лишь хамство, пишет Решетилова в Facebook. Как утверждает журналистка, правоохранители даже приходили домой с угрозами.

"Не надо мне тут про войну рассказывать", – именно такой ответ, по словам волонтера, Елена получила от следователя.

Подругу женщины, по ее словам, похитили боевики Інформатор

Отмечается также, что сотрудники полиции шантажировали женщину и требовали предоставить все данные о пропавшей подруге, а позднее и вовсе пытались заставить забрать заявление. "Да кто вы такая? Мы вообще сейчас дело закроем! Вы же даже не родственница!" – передает Решетилова разговор.

"Тем временем, подруга Елены, по нашей информации, находится в подвалах боевиков, ее пытают, ей шьют шпионаж в пользу ВСУ", – рассказала она, обратившись за помощью.

Пользователи вступили в бурную дискуссию под постом журналистки. В частности, юрист Евгения Закревская написала в комментарии, что через полицию эту проблему решить невозможно, так как была уже негативная практика, и посоветовала подать заявление о привлечении в качестве потерпевшей в военную прокуратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном боевиками Донецке задержан бизнесмен Дмитрий Автономов, который спонсировал "русскую весну" на Донбассе.