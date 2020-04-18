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18 апреля • обновлено в 21:07
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Пьяный выехал на встречку: на Черкасщине произошло жуткое ДТП, есть погибшие

2.5т
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На выезде из села Лески Черкасской области в субботу, 18 апреля, произошла смертельная авария.

Пресс-служба местной полиции сообщила, что водитель автомобиля "ИЖ" по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его автомобиль столкнулся с ВАЗ-21070.

ДТП произошло на 99-м километре автодороги Р10 Канев-Чигирин-Кременчуг. Представительница патрульной полиции Черкасс Зоя Волк сообщила, что в результате столкновения водитель ВАЗ-21070 скончался в помещении городской больницы. Еще четверо пассажиров в тяжелом состоянии.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

provce.ck.ua

Местный портал provce.ck.ua пишет, что водитель, из-за действий которого произошло ДТП, проживает в села Благодатное Золотоношского района. Его диагнозы, с которыми он попал в больницу – острая алкогольная интоксикация, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибная рана лба и грудной клетки со стороны сердца.

Пьяный выехал на встречку: на Черкасщине произошло жуткое ДТП, есть погибшие

provce.ck.ua

Трое пассажиров, которые сейчас находятся в больнице, проживают в Черкассах. У пострадавшей пассажирки ВАЗ ушиб грудной клетки, левой нижней конечности и скальпированная рана лица слева. Женщина получила сотрясение мозга и закрытую травму черепа.

Другая пассажирка 1981 года рождения получила ушиб лба и левой надбровной дуги, закрытую травму черепа и сотрясение мозга.

Самый молодой пострадавший пассажир 2004 года рождения. Диагноз, с которым его забрали в больницу – химический ожог правого коленного сустава и стопы 2-й степени, ушиб спинки носа и повреждения головы.

Пьяный выехал на встречку: на Черкасщине произошло жуткое ДТП, есть погибшие

provce.ck.ua

Позже стало известно, что в аварии погиб отец полицейского.

Пьяный выехал на встречку: на Черкасщине произошло жуткое ДТП, есть погибшие

provce.ck.ua

Пьяный выехал на встречку: на Черкасщине произошло жуткое ДТП, есть погибшие

provce.ck.ua

Пьяный выехал на встречку: на Черкасщине произошло жуткое ДТП, есть погибшие

provce.ck.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Мелитополе Запорожской области собираются приговорить к нескольким годам тюрьмы военнослужащего за совершение смертельного ДТП. В аварию мужчина попал, управляя транспортом по поддельным документам.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Черкассы
Теги
ДТП фотографии смерть пострадал ребенок
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Вот это трагедия по сине недоделка пьяного .
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Гутко Володимир, По вине .
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