"Путин введи войска?" В СБУ оценили "пасхальный демарш" священников в разгар COVID-19

Решение священников УПЦ МП проводить богослужения на Пасху, несмотря на карантин из-за COVID-19, якобы не связано с влиянием России.

Об этом сообщила ведущая ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук в прямом эфире в четверг, 23 апреля.

Она рассказала, что обсудила нарушение мер безопасности в храмах с одним из офицеров СБУ, спросив, не была ли это специально спланированная диверсия.

Наталья Мосейчук скриншот, "Право на владу"

Она отметила, что в сети пользователи высказывают мнения, что многие священники проигнорировали карантин в ожидании жесткой реакции от властей, чтобы "говорить о притеснениях православия и потом мог бы быть сценарий "Путин, введи войска".

"Мы ничего такого, что бы говорило о руке Москвы, мы в данном случае не нашли. О том, что бы говорило о влиянии на Московский патриархат, мы ничего такого не нашли. Подозреваю, что это не государственная политика", – привела Мосейчук слова офицера.

Пасха-2020 в Святогорской лавре hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая

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