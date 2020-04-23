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24 апреля • обновлено в 00:12
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"Путин введи войска?" В СБУ оценили "пасхальный демарш" священников в разгар COVID-19

1.1т
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Решение священников УПЦ МП проводить богослужения на Пасху, несмотря на карантин из-за COVID-19, якобы не связано с влиянием России.

Об этом сообщила ведущая ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук в прямом эфире в четверг, 23 апреля.

Она рассказала, что обсудила нарушение мер безопасности в храмах с одним из офицеров СБУ, спросив, не была ли это специально спланированная диверсия.

Наталья Мосейчук

Наталья Мосейчук

скриншот, "Право на владу"

Она отметила, что в сети пользователи высказывают мнения, что многие священники проигнорировали карантин в ожидании жесткой реакции от властей, чтобы "говорить о притеснениях православия и потом мог бы быть сценарий "Путин, введи войска".

"Мы ничего такого, что бы говорило о руке Москвы, мы в данном случае не нашли. О том, что бы говорило о влиянии на Московский патриархат, мы ничего такого не нашли. Подозреваю, что это не государственная политика", – привела Мосейчук слова офицера.

Пасха-2020 в Святогорской лавре

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hromadske.ua

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Пасха
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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