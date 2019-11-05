Путин не атакует Донбасс: раскрыт хитрый план России по Украине

Российские войска не будут занимать новые позиции и не пойдут на захват серой зоны, потому что Кремлю необходимо "создать картинку" для снятия санкций перед "нормандским форматом".

Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин "Фактам". Он добавил, что задачей Путина является добиться снятия санкций и "впихнуть" ОРДЛО в Украину на своих условиях.

"Это ему нужно для создания на территории Украины слабоконтролируемого фактического анклава. Это, по планам Кремля, приведет к превращению нашей страны в федеративное государство и прекращению евроинтеграционных процессов", – отметил Карин.

Он подчеркнул, что в Кремле задачей минимум считают перекладывание на Киев финансирования террористических анклавов.

"И, судя по всему, готовы пойти на определенные компромиссы. Кроме того, агрессору для будущих переговоров необходимо "создать картинку" для снятия санкций. Исходя из этих соображений, Кремлю от полиции в Золотом "ни холодно ни жарко", – отметил эксперт.

У Владимира Путина есть хитрый план для Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бессмертный заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет плана "Б" по Донбассу.

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