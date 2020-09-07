Волошин объяснил, как Путин будет давить на всю Украину

Кремль будет оказывать давление на Украину, увеличивая интенсивность боевых действий на Донбассе, но к полномасштабному наступлению пока не готов.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин. "Военным способом Путин просто не сможет давить на Украину", – заявил он.

По его словам, срыв перемирия на Донбассе был необходим России для давления на Украину не только в вопросе проведения выборов на оккупированном Донбассе, но и для политической игры на местных выборах в Украине.

Вместе с тем он убежден в том, что Кремль пока не планирует полномасштабных боевых действий против Украины, в частности, из-за необходимости реагировать на ситуацию в Беларуси. Большая концентрация войск у границ Украины в результате проведения учений "Кавказ-2020" и "Славянское братство-2020" является фактором психологического, а не военного давления на украинскую сторону, убежден эксперт.

Полную версию блиц-интервью с Владиславом Волошиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.

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