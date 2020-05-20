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20 мая • обновлено в 12:06
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Пушилин привел армию "ДНР" в полную боевую готовность в годовщину президентства Зеленского

  • Денис Пушилин вслед за Леонидом Пасечником привел армию "ДНР" в боеготовность

  • Главарь "ДНР" назвал причиной действия Киева

  • Указ уже подписан главой фейковой республики

6.5т
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин привел войска псевдореспублики в боевую готовность после аналогичного заявления главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, ссылаясь на заявление Пушилина. Причиной называют якобы "агрессивное поведение Киева".

"Мною как главой "ДНР" принято решение повысить боевую готовность подразделений "Народной милиции" на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", – заявил Пушилин.

Пушилин привел армию "ДНР" в полную боевую готовность

Пушилин привел армию "ДНР" в полную боевую готовность

Eadaily

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пасечник заявил, что процесс "интеграции" временно оккупированной территории Луганщины с Россией набирает обороты. В своем поздравлении по случаю "образования" псевдореспублики он отметил, что способствует этому выдача паспортов страны-агрессора жителям "ЛНР".

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Автор
Анатолий Запорожский
Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР
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