Пришел с паспортом "СССР": на выборах в Днепре задержали чиновника-фаната Кремля

В воскресенье, 31 марта, сторонника "русского мира", члена общественной организации "Союз советских офицеров" Виктора Марченко задержали за нарушение избирательного законодательства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель "Нацкорпуса" в городе Днепр Денис Котенко. Уточняется, что Марченко продемонстрировал фото заполненного бюллетеня в социальной сети, что запрещено правилами.

"Марченко, известный в Днепре коммунист и сепар, задержан полицией за нарушение тайны голосования. Он выложил в Facebook фото с бюллетенем своего пророссийского "товарища" [Юрия] Бойко. Сейчас размахивает паспортом Украины в обложке "СССР", — написал активист, опубликовав соответствующие фото.

facebook.com/kotenko.denys

Виктор Марченко litsa.com.ua

Напомним, в Днепре разгорелся скандал из-за того, что Виктор Марченко, который в 2014 году над городским советом поднимал российский флаг и призывал президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину, возглавил окружную избирательную комиссию.

Спустя некоторое время националисты задержали Марченко, и он сложил полномочия главы ОИК.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как топ-чиновники попались на нарушении закона на выборах-2019.

Так, посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, мэр Житомира Сергей Сухомлин, председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич и лидер РПУ Олег Ляшко выложили в сеть фото с избирательным бюллетенем.

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