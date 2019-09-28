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29 сентября • обновлено в 02:12
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"Принесет победу!" В сети показали видео сокрушительного удара по "Л/ДНР"

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В сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".

Запись опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко.

"Наши. Сокрушительное уничтожения врага. Это то, что принесет победу и мир на нашу землю", - написал он. Место удара и потери оккупантов неизвестны.

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"Успокоили противника": ВСУ показали видео разгромного удара по террористам

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 сентября, террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Mr. DJ
Mr. DJ
Так это удар с Украины по террритории Украины или куда или что. Наверно там были украинцы. или нет. Так с кем воюете. С Россией? Тогда вы чуть ошиблись и не попали
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Александрович Валера
Александрович Валера
А где видео мощной ответки ?
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Завтра тут же ждём сопли, слюни и вселенский вой про "Подлое нападение сепаратистов" и "Тяжелые потери захисников"... Как же эти упоротые самогубцы из ВСУ уже надоели...
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