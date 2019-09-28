"Принесет победу!" В сети показали видео сокрушительного удара по "Л/ДНР"

В сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".

Запись опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко.

"Наши. Сокрушительное уничтожения врага. Это то, что принесет победу и мир на нашу землю", - написал он. Место удара и потери оккупантов неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 сентября, террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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