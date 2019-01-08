''Позор и неуважение!'' Украинцев разозлили фото разрушенного дома автора всемирного рождественского хита

В сети появились фото заброшенного и разрушенного дома известного украинского композитора Николая Леонтовича, что возмутило пользователей.

Снимки опубликованы на странице пользователя Павла Недашковского в Facebook. На них запечатлен дом в селе Шершни Винницкой области, в котором прошло детство знаменитого украинца.

У входа висит памятная табличка. В то же время крыша здания почти полностью обрушена, на стенах видны огромные трещины, внутри помещения царит беспорядок.

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facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

"Да это просто неуважение к человеку… У политиков и градоначальника руки не дошли?" "Министерство культуры, где вы?!" "Позор", "Дом, думаю, уже не восстановить, да и чем его наполнять — чужими вещами? Хотя бы где-то знак остался потом", "Вообще чудо, что в этом селе еще живут люди", — пишут в комментариях.

В сообщении ARTUKRAINE отмечается, что в 2018 году Фонд гуманитарного развития Украины провел конкурс по реновации данного дома, победителем которого стал архитектор Алексей Семирог-Орлик.

Рядом с домом он предложил свести летний музыкальный театр под открытым небом на 350 зрителей и школу-студию с музыкальными и художественными классами, где смогут учиться местные дети.

Работы планируется начать весной 2019 года.

artukraine.com.ua

Николай Дмитриевич Леонтович (1877-1921) — украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, педагог.

hromadskeradio.org

Начальное музыкальное образование Леонтович получил у отца. Продолжил занятия музыкой в Подольской духовной семинарии в Каменце-Подольском, где изучал теорию и хоровое пение, овладел скрипкой, фортепиано, некоторыми духовыми инструментами, начал обрабатывать народные мелодии.

Автор широко известных обработок украинских народных песен для хора "Щедрик", "Дударик", "Казака несут". Его обработка "Щедрика" известна во всем мире как рождественская колядка "Carol of the Bells".

Как писал OBOZREVATEL, недавно кандидат исторических наук, заведующий музеем местного самоуправления Днепропетровской области Максим Кавун показал квартале разрушенных исторических домов в Днепре.