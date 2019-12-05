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5 декабря • обновлено в 11:30
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Пожар в колледже Одессы: появились новые данные о пострадавших и ликвидации ЧП

1.3т
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В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса утром 5 декабря спасатели продолжают ликвидацию масштабного пожара.

О ситуации на месте ЧП рассказала в эфире ObozTV пресс-секретарь ГУ ГосЧС Украины в Одесской области Ольга Сафронова.

"Всю ночь пожарно-спасательные подразделения работали на пожаре. До сих пор проводятся работы по ликвидации пожара. После этого начнутся работы по разбору конструкции, чтобы была возможность попасть внутрь следственным и поисковым группам. Там крупные обвалы от крыши до нижних этажей", – сообщила Сафронова.

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Представитель областной детской клинической больницы Владимир Басенко сообщил последние данные о состоянии пострадавших.

"Состояние их всех стабильное. У всех есть отравление продуктами горения средней степени тяжести. У одной девочки ожоги 1-2 степени меньше 5% поверхности тела. У некоторых есть ушибы мягких тканей. Тем, которые прыгали, сделали УЗИ внутренних органов. Повреждений паренхиматозных органов нет, переломов серьезных костей также нет", – отметил Басенко.

Пожар в колледже Одессы: новые данные

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса утром 4 декабря. В момент пожара в здании находились около 400 человек. В результате ЧП погибла одна студентка, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.

  • пожар распространился на 4 этажа из 6-ти. Огонь был локализован на площади около 4 тыс. кв. м. По разным данным, от одного до четырех человек выпрыгнули с пятого этажа, спасаясь от огня. Почти вся крыша здания выгорела или обвалилась.

  • 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

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