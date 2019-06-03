"Помним. Отомстим": что известно о погибших в мае героях Украины

Война продолжается. На Донбассе, как и раньше, каждый день враг обстреливает позиции защитников Украины.

В течение мая на передовой погибли 10 защитников Украины. OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто отдал жизнь на войне за независимость.

Борис Степанченко, сапер, 54 Отдельная механизированная бригада (без фото)

Борис Николаевич Степанченко родился 12 июня 1984 год в селе Самойловка Александровского района Донецкой области. До войны работал водителем на ДТЭК "Добропольеуголь" на шахте Новодонецкой.

Контракт на прохождение службы в ВСУ подписал в 2018 году. В 54 ОМБр пришел в ноябре 2018-го – на должность сапера.

Во время боя неподалеку от Горловки был ранен и пропал без вести. Бойца искали более суток. Его тело было эвакуировано на оккупированную территорию, в город Первомайск. 31 мая в 9:30 оккупанты передали погибшего Бориса Степанченко украинской стороне.

У героя остались родители, жена и две маленькие дочки. Ему было 35 лет.

Александр Пузиков, старшина, 24 Отдельный штурмовой батальон "Айдар" 53 отдельной механизированной бригады

Александр Юрьевич Пузиков родился в 1986 году в городе Никополь Днепропетровской области. С 2004 года служил в военной части А1314 "Е" в Днепре, на базе которой сейчас расположено ОК "Восток". Занимал должности водителя, командира отделения, заместителя командира взвода и старшины роты.

В 2008-2009 годах в составе украинского контингента находился в Косово. Уволился из армии в 2013-м. После увольнения работал водителем в 2-й ДПРЧ МЧС г. Днепр. На военную службу вернулся во время войны, в 2016-м году. Служил в 24 ОШБ "Айдар".

Погиб Александр Пузиков 24 мая во время вражеского обстрела, выполняя боевую задачу в районе Горловки Донецкой области. Похоронен в родном Никополе 28 мая. Ему было 33 года.

Андрей Федоров, младший сержант, 93 Отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

Андрей Николаевич Федоров родился в 1980 году, проживал в поселке городского типа Соленое на Днепропетровщине. Защищать Родину отправился еще в 2014 году. А в 2016-м подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины и попал в ряды 93 ОМБр, занимал должность командира отделения во взводе материального обеспечения одного из батальонов.

8 мая этого года из-за тромба в легочной артерии Андрей упал и получил сильную травму головы. В состоянии комы он был доставлен в Авдеевскую центральную больницу, а через два дня его перевезли в Днепровскую областную больницу имени Мечникова.

Врачи в течение 11 дней боролись за жизнь бойца. Однако из-за серьезности травмы и осложнений вследствие ряда сердечно-сосудистых заболеваний спасти его не удалось. 19 мая 39-летний Андрей Федоров умер.

20 мая он был похоронен на малой родине, в поселке Соленое.

Роман Досяк, солдат 10 Отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

48-летний Роман Досяк родился в селе Лещин Жидачевского района Львовской области. Жил во Львове. В 1989 году был одним из тех, кто возрождал "Пласт" в Украине, участником первого пластового лагеря, который силой разогнало КГБ. Проходил службу по контракту в 10 ОГШБр.

Согласно сообщению пресс-центра ООС, в полночь 18 мая группа вражеской пехоты зашла в "полосу обеспечения" – с целью охвата ротного опорного пункта бригады, защищающей поселок Крымское. Для прикрытия этого маневра противник начал интенсивный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Солдаты Роман Досяк и Петр Парсенович, находившихся на ВОПе, маневр противника заметили – и открыли огонь. Завязался продолжительный бой. Отступая, противник отстреливался. Оба военнослужащих получили ранения. Роман – особенно тяжелое: пуля вошла ему в лоб над правым глазом, а вышла из левого виска.

Тяжело раненого Романа в состоянии комы экстренно эвакуировали в Днепропетровскую больницу имени Мечникова. Лучшие анестезиологи и нейрохирурги в течение нескольких суток боролись за жизнь бойца. Провели 5 сверхсложных операций. Однако 22 мая в 23:15 сердце бойца остановилось.

По словам побратимов, за сутки до смерти Роман пришел в себя. После ранения он полностью ослеп и не слышал на правое ухо.

У погибшего героя осталась жена и двое детей – дочь (учится на первом курсе лицея) и сын (второклассник).

Похоронили Романа Досяка 25 мая на Лычаковском кладбище во Львове.

Василий Джус, прапорщик 114 бригады тактической авиации, воевал в составе 79 Отдельного десантно-штурмовой бригады.

45-летний Василий Джус родился в Ивано-Франковской области. На войну ушел год назад. Был наводчиком 79-й ОДШБр. В июне должен был возвращаться домой.

Погиб Василий Джус 16 мая на Мариупольском направлении от смертельного осколочного ранения, которое получил в результате минометного обстрела.

У погибшего героя остались мать и дочь.

Антон Безверхний, гранатометчик 46 Отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", 54 Отдельная механизированная бригада.

Антон Безверхний родился 24 января 1994 в Харькове. Воевал в составе батальона "Донбасс-Украина". Был земляком и близким другом погибшей в апреле бойца этого же подразделения Яны Червоной ("Ведьмы"). Очень болезненно переживал ее смерть и стремился отомстить за нее.

Последний пост на своей странице в Facebook боец сделал за считанные часы до смерти. Он написал: "Дважды не умирают! Дважды не убьют! Погибнуть в бою - честь!". Через несколько часов его не стало.

Погиб боец 14 мая под Новозвановка Попаснянского района Луганской области, пуля вражеского снайпера попала ему в шею - ранение оказалось смертельным.

Похоронили погибшего героя 17 мая на Аллее героев в Харькове. Ему было 25 лет.

Владимир Коваль, старшина, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада

Владимир Коваль родился в 1967 году в городе Хмельницком. Окончил пограничную академию. Служил в подразделении пограничников. Дальше - вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В зону боевых действий на Востоке Украины попал еще в 2015-м, во время 4-й волны мобилизации. С тех пор выполнял боевые задачи в составе сначала 92-й отдельной механизированной бригады, впоследствии перешел в 79-й отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ.

Погиб в ночь на 8 мая в районе села Павлополь на Приазовье во время ночного прицельного обстрела со стороны российских оккупантов. В ходе боя вражеская пуля попала Владимиру Ковалю в шею. Воин погиб на месте.

На момент гибели Владимиру Ковалю был 51 год. Дома его ждали жена и 27-летняя дочь, которая служит в Национальной гвардии Украины. 10 мая Владимир Коваль собирался приехать в Хмельницкий, на свадьбу к дочери.

Похоронили павшего героя 11 мая на Аллее Славы в Хмельницком.

Сергей Дрогин, старший солдат, командир отделения, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Сергей Дрогин (позывной "Скиф") родился 22 декабря 1986. Жил в Северодонецке Луганской области. Срочную службу проходил в 2010 году в 703-м отдельном Винницком полку оперативного обеспечения на Львовщине.

На войне - с 2017 года. Был командиром отделения 2-й "афганской" штурмовой роты 24-го ОШБ "Айдар" 53-й ОМБр.

Погиб 7 мая в районе пгт Южное Донецкой области - неподалеку от Горловки - от смертельного ранения пулей российского снайпера.

"Храбрый воин, верный товарищ, преданный своему делу патриот. Он погиб, защищая родной Донбасс от агрессии" русского мира", - таким вспоминают павшего бойца его собратья.

Героя дома не дождались родители и жена. Ему было 32 года.

Похоронили Сергея Дрогина 11 мая в родном Северодонецке Луганской области.

Иван Сакаль, старший сержант, командир взвода разведки 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Иван Сакаль родился 27 июня 1994 года в селе Завадовка Турковского района Львовской области. Окончив школу, поступил в Самборский техникум экономики и информатики на специальность "Программная инженерия". С 2013 года продолжил учиться по этой специальности в Тернопольском национальном экономическом университете - на заочной форме обучения.

С началом российской агрессии в июне 2014-го Иван подписал контракт с ВСУ. И почти сразу отправился на фронт.

Сначала проходил военную службу в 56-й комендатуре охраны и обслуживания ВМС, а с 2015 года перевелся в 137-й батальон морской пехоты. На момент гибели старший сержант Сакаль возглавлял взвод разведки 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

За время службы у Ивана Сакаля было три ротации в зону АТО. Первая - в 2014-15 годах в составе РТГр морской пехоты: Широкино, Павлополь, Талаковка, Гнутово. Вторая ротация - в районе Чемарлика. Третья - Донецкая область.

Последний бой Ивана Сакаля состоялся 1 мая (в том же бою погиб и побратим Ивана - Денис Козьма). Ночью, в тумане, преследуя вражескую ДРГ, группа Ивана Сакаля вынуждена была вести ближний бой с врагом, в ходе которого Иван и получил смертельное ранение: пуля калибра 7,62 мм вошла в правую скуловую область, вышла через левую лопаточную, поразив на своем пути все жизненно важные органы. Боец впал в кому. Лучшие реаниматологи и хирурги областной больницы имени Мечникова в Днепре 5 суток боролись за жизнь Ивана.

Но 6 мая в 10:45 сердце героя остановилось.

Денис Козьма, сержант, 137-й отдельный батальон морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты

Денис Козьма (позывной "Дед") родился 20 августа 1987 в селе Приозерное Килийского района Одесской области. С детства обожал футбол - занимался им в ДЮСШ, имел отношение к ультрас-движению в Одессе.

На войне был с самого ее начала - пошел воевать добровольцем после трагических событий 2 мая 2014-го в Одессе. Далее - продолжил службу по контракту в составе ВСУ. Сначала попал в 28-й отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Там, под позывным "Кипиш", прошел бои за Марьинку в 2015-м. Далее перешел в 153-ой ОБМП 53-й ОБрМП, где сначала нес службу в 1-й роте, а дальше - в разведвзводе.

Побратимы вспоминают, что Денис был настоящим воином - отлично владел различным оружием, был оператором БПЛА, крутым водителем. Был награжден Нагрудным знаком Министра обороны.

Денис сам воспитывал дочь. Все, кто его знали, отмечают: дочкой он чрезвычайно гордился - и мечтал, чтобы когда она жила в справедливой европейской Украине.

После первой ротации в 137-м Денис уволился со службы, пошел учиться, окончил с отличием техникум, начал изучать английский и планировал поступать в ВУЗ. Несколько месяцев назад, перед очередной ротацией батальона, он подписал новый контракт...

1 мая, во время боя с вражеской ДРГ под селом Николаевка, где погиб Иван Сакаль, Денис Козьма пропал без вести. Поиски пропавшего воина результатов не дали. О его судьбе стало известно через несколько дней, когда террористы заявили, что Денис Козьма погиб, а его тело находится в одном из моргов на оккупированной территории. Командование 53-й бригады начало принимать меры для идентификации тела и его возвращения на подконтрольные Украине территории. В конце концов, 8 мая боевики передали тело погибшего Дениса Козьмы украинской стороне - в черном мешке с циничной надписью "Укр".

Похоронили павшего героя в родном селе 11 мая 2019. Он навсегда останется 31-летним.

У Дениса Козьмы остались мама и маленькая дочь.

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