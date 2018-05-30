"Поминки" по Бабченко: на Майдане отпраздновали "воскрешение" журналиста

Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

На Майдане в Киеве друзья и коллеги российского журналиста Аркадия Бабченко отпраздновали его "воскрешение".

Журналисты принесли на акцию шампанское и выкрикивали тост "за воскрешение Бабченко", передает "Громадське".

На акцию пришли несколько десятков людей, которые пили шампанское и радостно обнимались друг с другом.

Стоит отметить, что изначально планировалось, что акция будет посвящена памяти Аркадия Бабченко, информация о смерти которого появилась 29 мая.

В то же время, в Москве возле Центрального дома журналистов прошла акция, посвященная Бабченко. Даже после опровержения информации о его смерти, мероприятие решили не отменять, передает "Открытая Россия".

На немногочисленную акцию прибыли сотрудники ОМОНа и задержали двух человек.

Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали. pic.twitter.com/Zfx41mqnnU — Команда ОР (@openrussiateam) 30 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией. За денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО .