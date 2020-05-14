Сотрудники киберполици в Черновицкой области разоблачили двух братьев, которые похищали данные пользователей с известных сайтов и продавали их.

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, в результате их действий пострадали более 1,5 млн пользователей из разных стран.

Похищенные сведения хакеры продавали на закрытых форумах и в мессенджерах.

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"С помощью вредоносного программного обеспечения братья вмешивались в работу автоматизированных систем. Программа подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире интернет-ресурсов. Полученные файлы с конфеденциальной информацией злоумышленники продавали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме того, с аккаунтов, на которых был активный денежный баланс, частично выводились средства на подконтрольные банковские счета", – отметили в полиции.

Правоохранители провели обыски, во время которых были изъяты компьютеры, а также обнаружены 55 тысяч файлов, в которых находятся более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран.

В течение 2019 года фигуранты "заработали" около миллиона гривен.

Идет досудебное расследование по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция расследует масштабную утечку персональных данных украинцев. Граждане считают, что это произошло из-за якобы взлома государственного мобильного приложения "Дія", однако правоохранители эту версию опровергли.

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