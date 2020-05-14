Главная Новости
15 мая • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Полиция нашла двух хакеров, похитивших данные 1,5 млн пользователей с известных сайтов

9.1т
Читать материал на украинском

Сотрудники киберполици в Черновицкой области разоблачили двух братьев, которые похищали данные пользователей с известных сайтов и продавали их.

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, в результате их действий пострадали более 1,5 млн пользователей из разных стран.

Похищенные сведения хакеры продавали на закрытых форумах и в мессенджерах.

Пострадали более 1,5 млн человек: полиция нашла хакеров, похитивших данные с известных сайтов

pixabay.com

"С помощью вредоносного программного обеспечения братья вмешивались в работу автоматизированных систем. Программа подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире интернет-ресурсов. Полученные файлы с конфеденциальной информацией злоумышленники продавали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме того, с аккаунтов, на которых был активный денежный баланс, частично выводились средства на подконтрольные банковские счета", – отметили в полиции.

Правоохранители провели обыски, во время которых были изъяты компьютеры, а также обнаружены 55 тысяч файлов, в которых находятся более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран.

В течение 2019 года фигуранты "заработали" около миллиона гривен.

Идет досудебное расследование по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция расследует масштабную утечку персональных данных украинцев. Граждане считают, что это произошло из-за якобы взлома государственного мобильного приложения "Дія", однако правоохранители эту версию опровергли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины киберполиция хакеры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги