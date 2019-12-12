Полиция нагрянула с обысками к активисту Майдана: первые подробности

Полиция пришла с обысками к активисту Майдана Евгению Акастелову.

Об этом мужчина лично сообщил на своей странице в Facebook поздно вечером в четверг, 12 декабря. "У меня дома полиция, будет обыск", – сообщил он.

Вскоре об этом также написала его супруга Наталья: "Я в шоке! К нам ломится полиция в дверь! Что происходит в стране?"

Отметим, Акастелов является другом Юлии Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Евгений Акастелов с прозвищем "Девятка" был одним из сотников Майдана, который руководил обороной на улице Институтской зимой 2014 году.

Мужчина является владельцем парка "Лазалка", а также компании "Альпин парк", которая производит веревочные парки.

Евгений Акастелов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Евгений Акастелов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Евгений Акастелов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Евгений Акастелов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Евгений Акастелов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Как писал OBOZREVATEL, полиция в четверг, 12 декабря, задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обвинение предъявили сразу нескольким волонтерам и ветеранам АТО.

Правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве.

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