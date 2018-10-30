Почему убили Гонгадзе и как Украина чуть не стала Беларусью: топ-5 громких заявлений Бродского

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский дал сенсационное интервью журналисту Юрию Бутусову, которое буквально взорвало информационное пространство Украины. Оно пролило свет на острые темы, которые до сих пор будоражат наше общество - убийство журналиста Георгия Гонгадзе, какой была бы Украина, если бы в ней продолжила существовать империя Леонида Кучмы, кто помешал Украине стать вторыми Арабскими Эмиратами. Редакция подготовила для читателей подборку самых ярких высказываний Бродского из нашумевшего интервью.

За что убили Гонгадзе

По мнению Бродского, журналист не был личным врагом второго президента Украины Леонида Кучмы, однако его убийство спланировали как показательную расправу для устрашения остальных представителей СМИ. Кроме того, Кучму не устраивал тот факт, что Гонгадзе начал публиковать правдивые резонансные материалы в интернете, который в начале 2000-х только набирал популярность в Украине.

"Им нужны были примеры жестокого наказания. Второе, он пошел в интернет. Пинчук (Виктор, украинский олигарх, зять Кучмы. — Ред.) — достаточно интеллектуальный парень. Он понимал, что за интернетом — будущее. Им нужно было останавливать этот процесс", — сказал Бродский.

Кучма готовил преемника, который превратил бы Украину в Беларусь

По словам Бродского, если бы не скандальные пленки Мельниченко, которые раскрыли преступный план Кучмы по устранению Гонгадзе, следующим президентом Украины мог стать соратник политика, тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко. Он превратил бы Украину во вторую Беларусь, а сам стал бы диктатором.

"Кучма и Кравченко шли осознанно, у них был план... Вот их модель: построить у нас Беларусь. И я считаю, что если бы Кравченко не закончил так, как закончил (он совершил самоубийство в марте 2005 года. — Ред.), мы бы получили Беларусь. Мы бы получили вместо Лукашенко Кравченко. Насколько я знаю, Кучма планировал Кравченко вместо себя. Он выстраивал всю систему страха под себя — он наследник и следующий президент страны", — подчеркнул Бродский.

Бродский мог стать следующим после Гонгадзе

Кучма и Кравченко после убийства Гонгадзе собирались устранить Бродского, который на тот момент был народным депутатом Украины и финансово поддерживал деятельность журналиста. Подтверждение их преступного сговора содержится на пленках Мельниченко.

"На этих пленках Кравченко докладывает Кучме: "А вы знаете, кто финансирует Гонгадзе и "Украинскую правду"? "Кто? Этот подонок Бродский. Ну ничего. Мы сейчас с этим разберемся, а потом с Бродским", — говорил Кучма", — процитировал предприниматель часть скандальных записей.

Пинчук и Коломойский обокрали Украину миллиардной схемой

Олигархам Виктору Пинчуку и Игорю Коломойскому удалось провернуть масштабную махинацию по уклонению от налогов, из-за которой Украина не досчиталась миллиардов. Схема заключалась в дележке трубопрокатного и ферросплавного заводов, а также "Укрсоцбанка".

"Государственный банк просто подарили. Ферросплавные, если вы помните, Коломойский давал там какие-то показания. Кстати, знаменитый суд в Лондоне, про который почему-то все забыли, где произошло якобы соглашение мировое. В узких кругах говорят, что выплачено Коломойским больше миллиарда долларов. А где налоги?" — возмутился Бродский.

Он пояснил, что олигархи что-то не поделили, поскольку Кучма передал некий актив через Коломойского, а тот должен был отдать его Пинчуку, но не выполнил этого условия. Подобная ситуация сложилась и с Никопольским ферросплавным заводом, однако в данном случае Пинчук и Коломойский сумели договориться о погашении задолженности, вновь уклонившись от налогов в масштабной сделке.

Украину ждала судьба ОАЭ, если бы не Кучма

Два президентских срока Кучмы лишили Украину возможности развиваться так, как Арабские Эмираты, Израиль или Польша. Кроме того, к буксованию страны на месте приложил руку и зять второго президента Виктор Пинчук, считает Бродский.

"Я считаю, что все правление Кучмы было системным преступлением. Мы сейчас говорим плохой тот президент, плохой тот премьер... Вот министры распродали армию, поэтому мы не смогли встретить агрессию как положено. А в Арабских Эмиратах за последние 27 лет сумасшедший прогресс. Израиль узнать нельзя. Польша и мы, почему? Кучма, всему виной Кучма. Ну и однозначно его подельщик, перекупщик краденного — господин Пинчук", — категорично высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Бродский рассказал, что сенсационные пленки Мельниченко появились благодаря тому, что экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко решил показательно спрятаться в шкафу в кабинете тогдашнего главы государства. Так он хотел продемонстрировать несовершенство системы безопасности на рабочем месте Кучмы, однако когда услышал шокирующие детали переговоров Кучмы с его соратниками, решил тайно записать компроматы.