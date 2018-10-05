''Победа за нами!'' Офицер ВСУ показал мертвых террористов

Террористы "Л/ДНР" лишились еще двух бойцов на Донбассе. Они стали "грузом 200".
Фото и краткие сведения о потерях террористов обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он сообщил, что бригада 200 25 сентября пополнилась очередным бойцом.
"Немировский Михаил "Отец Тук" из Москвы", - написал офицер.
4 октября стало известно о смерти террористки из Краматорска.
"Пискорская Валентина из Краматорска, с первых дней окупации санинструктор в рядах боевиков, сын террорист НЗФ. Болезнь", - добавил военный.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили командира ''Л/ДНР'' и технику Путина.
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