''Победа за нами!'' Офицер ВСУ показал мертвых террористов

Террористы "Л/ДНР" лишились еще двух бойцов на Донбассе. Они стали "грузом 200".

Фото и краткие сведения о потерях террористов обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он сообщил, что бригада 200 25 сентября пополнилась очередным бойцом.

"Немировский Михаил "Отец Тук" из Москвы", - написал офицер.

4 октября стало известно о смерти террористки из Краматорска.

"Пискорская Валентина из Краматорска, с первых дней окупации санинструктор в рядах боевиков, сын террорист НЗФ. Болезнь", - добавил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили командира ''Л/ДНР'' и технику Путина.