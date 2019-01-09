''Планируют боевые вылазки'': в ''ДНР'' испугались ''армии'' украинских журналистов

Террористы "ДНР" забили тревогу из-за якобы готовящегося Вооруженными силами Украины обострения на фронте. Такие выводы они сделали из-за того, что в зону ООС прибыла съемочная группа одного из украинских телеканалов.

Боевики считают, что украинские защитники хотят устроить провокации в период рождественского перемирия для получения контроля над серой зоной. Такое заявление сделал одиозный террорист "ДНР" Даниил Бессонов, которое обнародовал один из пророссийских ресурсов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Даниил Бессонов Скриншот видео

"Мы получили информацию о прибытии 7 января в зону ответственности 93 механизированной бригады съемочной группы "24 канала". Журналисты не случайно направлены командованием "оккупационных сил" для подготовки пропагандистских материалов, именно в прилегающий к Авдеевке район. Анализируя все эти данные, можно сделать вывод о том, что украинское "оккупационное командование" планирует проведение боевых вылазок диверсионно-разведывательных групп на данном участке", — озвучил бредовую теорию Бессонов.

Журналисты Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист оскандалился фейком о химатаке, которую готовят ВСУ на оккупированном Донбассе. Так, он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

Более того, "разведка ДНР" даже подсчитала примерное количество жертв от вымышленной провокации. По ее данным, пострадать должны были 70 тыс. человек.