С военными РФ: появились новые данные о передаче Украине захваченных кораблей

Группа украинских буксиров, которые направились для приема захваченных Россией кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", прошла мыс Меганом у берегов аннексированного Крыма.
Это произошло в воскресенье, 17 ноября, в 20:00, сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что буксиры сопровождают российские судна: ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный".
Захваченные украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу"
Цензор.НЕТ
"Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера, – в 60 милях от Меганома", – написал Бутусов.
По его данным, передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу" Украине состоится ночью, 17-18 ноября.
Напомним:
Украинские катера и буксир, которые РФ захватила в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города.
Появились также первые фото и видео буксировки военных кораблей Украины.
Представитель оккупантов Сергей Цеков прокомментировал возвращение Россией захваченных судов.
Более детально о процессе возвращения Украине кораблей читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL по ссылке.
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