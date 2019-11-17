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17 ноября • обновлено в 22:59
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С военными РФ: появились новые данные о передаче Украине захваченных кораблей

6.1т
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Группа украинских буксиров, которые направились для приема захваченных Россией кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", прошла мыс Меганом у берегов аннексированного Крыма.

Это произошло в воскресенье, 17 ноября, в 20:00, сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что буксиры сопровождают российские судна: ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный".

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Захваченные украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу"

Захваченные украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу"

Цензор.НЕТ

"Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера, – в 60 милях от Меганома", – написал Бутусов.

По его данным, передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу" Украине состоится ночью, 17-18 ноября.

Напомним:

Более детально о процессе возвращения Украине кораблей читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL по ссылке.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а что это иваны не рассказывают про потешный флот петра --1 в севасе , в замкнутом пространстве как на ладони в Америки ,Англии и стран НАТО , флот который америкосы сняли в мельчайших деталях и показывают студентам и кусантвам морских специальностей как доисторический флот , корабли некоторого воевали с немцами в ВОВ , а остальные это корабли СССР построенные лениным и сталиным и которые олицетворяют недострану недолюдей с недоцарем
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петрова Ольга, Слезай с пальмы обезьяна, пора уже человеком становиться)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
О чем это?
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