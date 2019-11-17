С военными РФ: появились новые данные о передаче Украине захваченных кораблей

Группа украинских буксиров, которые направились для приема захваченных Россией кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", прошла мыс Меганом у берегов аннексированного Крыма.

Это произошло в воскресенье, 17 ноября, в 20:00, сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что буксиры сопровождают российские судна: ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный".

Захваченные украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу" Цензор.НЕТ

"Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера, – в 60 милях от Меганома", – написал Бутусов.

По его данным, передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу" Украине состоится ночью, 17-18 ноября.

Напомним:

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