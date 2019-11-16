Почему Украине не нужны захваченные Путиным корабли: журналист раскрыл серьезный нюанс

Возвращение захваченных Россией у Керченского пролива катеров – шаг навстречу Украины по отношению к России.
Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он считает, что наличие у РФ украинских суден было своеобразным рычагом давления на российского президента Владимира Путина.
Возвращение "Никополя", "Бердянска" и "Яни Капу" для главы РФ, добавил он, является вынужденным.
"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска.
Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение", – написал журналист.
Корабли ВМС Украины
РБК
По его мнению, после возврата кораблей президент Украины Владимир Зеленский "рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате".
"Прежде всего, Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных и согласится на обмен", – добавил Бутусов.
Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России опровергли договоренность вернуть захваченные около Керченского пролива украинские корабли до саммита в "нормандском формате" 9 декабря.
15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия якобы вернет "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", отбуксировав их в море, где корабли должна встретить украинская сторона. Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Они вернулись на Родину в результате обмена.
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.