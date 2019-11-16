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17 ноября • обновлено в 00:30
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Почему Украине не нужны захваченные Путиным корабли: журналист раскрыл серьезный нюанс

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Возвращение захваченных Россией у Керченского пролива катеров – шаг навстречу Украины по отношению к России.

Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он считает, что наличие у РФ украинских суден было своеобразным рычагом давления на российского президента Владимира Путина.

Возвращение "Никополя", "Бердянска" и "Яни Капу" для главы РФ, добавил он, является вынужденным.

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"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска.

Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение", – написал журналист.

Корабли ВМС Украины

Корабли ВМС Украины

РБК

По его мнению, после возврата кораблей президент Украины Владимир Зеленский "рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате".

"Прежде всего, Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных и согласится на обмен", – добавил Бутусов.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России опровергли договоренность вернуть захваченные около Керченского пролива украинские корабли до саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия якобы вернет "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", отбуксировав их в море, где корабли должна встретить украинская сторона. Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Юрий Бутусов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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