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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Партия из ниоткуда": Портников заявил о неожиданном исходе выборов в Раду

9.6т Читать материал на украинском

Новоизбранный украинский парламент, сформированный на внеочередных выборах 21 июля, может оказаться неработоспособным.

Такое мнение в блоге на сайте "Буквы" озвучил украинский публицист и журналист Виталий Портников. Он заявил, что новая Верховная Рада испытает проблемы из-за противоречий в партии президента Украины "Слуга народа".

Как отметил Портников, сейчас рейтинг популярности Владимира Зеленского находится на пике. "Однако избрание 423 депутатов, тем более по смешанной системе – отнюдь не то же самое, что избрание одного человека президентом страны. Тем более, когда речь идет о появлении политической партии буквально из ниоткуда", – считает публицист.

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Иллюстрация. Выборы в Раду

Иллюстрация. Выборы в Раду

Коллаж

По его мнению, в данной партии, а также в списках кандидатов от политсилы, которые баллотируются в Раду по мажоритарных округах, собраны "люди совершенно разных политических убеждений".

Кроме того, крайне сложно предсказать, какое количество депутатов от "Слуги народа" пройдет по мажоритарке.

"Именно поэтому мы можем предвидеть нарастание внутренних противоречий как в самой фракции, так и в ее отношениях с президентским офисом, так и внутри самого офиса за влияние на депутатов", – сказано в блоге.

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Портников добавил, что все остальные фракции нового украинского парламента будут очень небольшими, а коалицию, вероятно, не удастся составить из двух партий – минимум из трех.

"И тут, разумеется, аппетиты и пожелания небольших фракций будут возрастать несоразмерно, что только будет усиливать раздражение и без того склонного к панике президента, который просто не будет понимать, почему эти, которые никто, требуют от него так много и почему без них нельзя. И это будет только усиливать напряженность при формировании коалиции и предопределит ее скорый распад", – считает блогер.

Виталий Портников

Виталий Портников

Акценты

Ранее OBOZREVATEL писал о нарушениях избирательного права в Украине. Проблемы начались в первый же день парламентской предвыборной кампании 2019 года.

Кроме того, журналисты нашего издания разобрались, что важно знать перед голосованием на выборах в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика "Слуга Народа" Верховная Рада Украины
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Такое мнение в блоге на сайте "Буквы" озвучил украинский публицист и журналист Виталий Портников." а честно бы звучало " озвучил украинский п и д о р Виталий Портников."
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Петренко Амадеус, пидерок , смаковать любиш слово это , с тобой все ясно немытое существо , чмо и дурбэцало с хлева парашного
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А фотография то! Стартовая площадка де би ла! Я уже не говорю об этом "анализе" ситуации с выборами ! Идио тизм полный!
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