''Пал выдающийся украинец'': журналист рассказал о горькой потере Украины на Донбассе

На Донбассе 15 декабря от пули вражеского снайпера погиб в бою активный участник Революции Достоинства, снайпер батальона Нацгвардии "Донбасс" Денис Лошкарев из Херсона.

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил подробности о погибшем. По его словам, в бою на Донбассе "пал смертью храбрых один из выдающихся украинцев нашего времени".

"Бывший директор юридической фирмы, активный участник Революции Достоинства, который выезжал постоянно в Киев, в Мариинском парке 18 февраля 2014-го он с товарищами стоял в первом ряду, защищал Майдан, затем был один из лидеров Самообороны Херсона, давшей отпор пророссийскому движению в области, затем война – более четырех лет на фронте, и вот... он погиб в бою как снайпер батальона НГУ "Донбасс", – сообщил Бутусов.

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

По словам журналиста, Денис ничего не говорил о своей боевой работе, еще до войны он стал прекрасным охотником, отличным спортсменом.

"В 2014-м он пошел на фронт в батальон Нацгвардии "Донбасс", и продолжал воевать в составе этой части. Чтобы выходить на фронт и бить врага после отвода Нацгвардии с передовой, Денис как отличный стрелок многое сделал для организации боеспособного подразделения, и получал боевые задачи в составе Сил специальных операций АТО и ООС. Работа была организована масштабно – фото, видео отчеты точных выстрелов, современное вооружение, ночная, дневная оптика, Денис с помощью волонтеров, своих личных средств и помощи государства оснастил снайперов "Донбасса" всем необходимым. Он стал настоящим военным профессионалом", - пишет журналист.

Как отметил Бутусов, командование вывело группу Лошкарева с передовой под предлогом, что "на фронте все тихо", хотя там продолжали работать снайперы противника. Но затем он вновь получил боевое задание.

"Его беспокоила война, старый боевой товарищ с 14-го года, который заболел онкологией и надо было собрать средства, он переживал, что Россия может атаковать, и надо их бить прямо сейчас. А личной славы и известности он не искал, говорить о херсонской политике не хотел…" – рассказал он.

"Большой, могучий телом и духом человек, мотивированный и целеустремленный… Спи спокойно, Герой и Гражданин, ты отдал свою жизнь за свободную Украину", - пишет Бутусов.

У Дениса Лошкарева осталась семья – жена и трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря оккупанты 10 раз нарушилирежим прекращения огня на Донбассе, используя запрещенное оружие. 13 декабря двое украинских воинов погибли во время боевых действий.