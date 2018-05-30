"Отжег так отжег!" Один из главарей "ДНР" "прокололся" во время выступления

Один из главарей "ДНР" Эдуард Басурин во время одного из своих выступлений призвал украинцев освободить страну от "военных преступников и предателей украинского народа".
Видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer.
Этим заявлением он вызвал насмешки в сети. "Он уже открыто признает себя военным преступником, а то ли еще будет..." - пишут пользователи. "Отжег так отжег!" - иронизируют они.
"Мы обращаемся к украинским волонтерам, блогерам и журналистам – вспомните о своей чести, о верности украинскому народу и борьбе за свободу от олигархической тирании. Остановите кровопролитный поток лжи, усиливающий противостояние одного братского народа. Станьте рупорами, которые помогут освободить Украину от военных преступников и предателей украинского народа", - заявил он.
Оце так #Басурин отжог так отжог: преступный режим, питающий наследие ложью, и восстание блоггеров https://t.co/EYx0fdTfWF pic.twitter.com/wXmwSH7akI— Necro Mancer (@666_mancer) 29 мая 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Александр Захарченко был замечен с украинскими сигаретами в руках.
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