"Отжег так отжег!" Один из главарей "ДНР" "прокололся" во время выступления

Один из главарей "ДНР" Эдуард Басурин во время одного из своих выступлений призвал украинцев освободить страну от "военных преступников и предателей украинского народа".

Видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

Этим заявлением он вызвал насмешки в сети. "Он уже открыто признает себя военным преступником, а то ли еще будет..." - пишут пользователи. "Отжег так отжег!" - иронизируют они.

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"Мы обращаемся к украинским волонтерам, блогерам и журналистам – вспомните о своей чести, о верности украинскому народу и борьбе за свободу от олигархической тирании. Остановите кровопролитный поток лжи, усиливающий противостояние одного братского народа. Станьте рупорами, которые помогут освободить Украину от военных преступников и предателей украинского народа", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Александр Захарченко был замечен с украинскими сигаретами в руках.