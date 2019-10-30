Отвод войск у Золотого: опубликована схема

В сети опубликована схема разведения сил у Золотого в Луганской области, которая стартовала 29 октября.

Карта была предоставлена пресс-центром штаба Операции Объединенных сил, передают "Новости Донбасса".

ВСУ

Как сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, после отвода войск в населенных пунктах останутся Национальная гвардия, сотрудники Национальной полиции и социальные службы, передает УНН.

"Ни в коем случае эта зона не остается запущенной, так называемая серая зона. Она и не серая - это наша территория, и там работает Национальная гвардия, Национальная полиция, социальные службы, и забота о жителях остается", - отметил он.

При этом Корниенко добавил, что до выборов на Донбассе еще остается "долгий путь", теперь же следует ожидать переговоров в "нормандском формате".

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода контролируют наблюдатели ОБСЕ.

В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.

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