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30 октября • обновлено в 17:39
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"Обстрелы переносятся под Мариуполь": названы последствия отвода войск в Золотом

2.3т Читать материал на украинском

После отвода войск на Донбассе в зоне обстрелов могут оказаться окраины Мариуполя.

"Если вы посмотрите по карте, наши войска будут прямо на краю Мариуполя. И что это означает для Мариуполя? Что обстрелы переносятся непосредственно под Мариуполь", – предупредил в эфире ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Гай напомнил, что ранее ВСУ отвели тяжелое вооружение в соответствии с Минскими соглашениями на 25 км.

"Линия разграничения изменится, соответственно, нам придется еще дальше отвести свое тяжелое вооружение. А россияне спокойно будут продолжать обстреливать", – подчеркнул он.

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Ветеран АТО пояснил, что нынешняя дистанция разведения не играет роли для артиллерии.

"Т.е. если они продолжат стрелять артиллерией – а они продолжат, пока еще не было предпосылок, что будет по-другому – то все эти обстрелы перенесутся, например, на Мариуполь", – предостерег Гай.

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По его словам, после Золотого и Петровского отвод войск произойдет еще в 30 крупных населенных пунктах.

"В целом по завершении этого плана у нас 145 городов и поселков попадает в "серую зону". В том числе 30 крупных объектов, таких как Марьинка, Красногоровка, Широкино, Пески", – отметил он.

Планы отвода войск и "серой зоны" около Мариуполя

Планы отвода войск и "серой зоны" около Мариуполя

Facebook / Andriy Bilonog

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина Мариуполь
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
да шо себе этой Гей позволяет? он во всем не силен, но в географии особо, хотя 400 км не крюк для бешеной собаки
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