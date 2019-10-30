"Обстрелы переносятся под Мариуполь": названы последствия отвода войск в Золотом

После отвода войск на Донбассе в зоне обстрелов могут оказаться окраины Мариуполя.

"Если вы посмотрите по карте, наши войска будут прямо на краю Мариуполя. И что это означает для Мариуполя? Что обстрелы переносятся непосредственно под Мариуполь", – предупредил в эфире ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Гай напомнил, что ранее ВСУ отвели тяжелое вооружение в соответствии с Минскими соглашениями на 25 км.

"Линия разграничения изменится, соответственно, нам придется еще дальше отвести свое тяжелое вооружение. А россияне спокойно будут продолжать обстреливать", – подчеркнул он.

Ветеран АТО пояснил, что нынешняя дистанция разведения не играет роли для артиллерии.

"Т.е. если они продолжат стрелять артиллерией – а они продолжат, пока еще не было предпосылок, что будет по-другому – то все эти обстрелы перенесутся, например, на Мариуполь", – предостерег Гай.

По его словам, после Золотого и Петровского отвод войск произойдет еще в 30 крупных населенных пунктах.

"В целом по завершении этого плана у нас 145 городов и поселков попадает в "серую зону". В том числе 30 крупных объектов, таких как Марьинка, Красногоровка, Широкино, Пески", – отметил он.

Планы отвода войск и "серой зоны" около Мариуполя Facebook / Andriy Bilonog

Как сообщал OBOZREVATEL:

В полдень 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого в Луганской области. Процесс отвода контролируют наблюдатели ОБСЕ.

Поcле этого планируют организовать такой же процесс и в Петровском.

При условии полного прекращения огня на Донбассе разведение сил и средств может произойти в 35 населенных пунктах – уже появилась схема "серой зоны".

Однако, несмотря на отвод войск, 29 и 30 октября российские террористы в очередной раз нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников.

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