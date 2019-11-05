"Болезни и жизни людей": Зверобой рассказала, какой удар ждет ВСУ после отвода войск

На Донбассе в результате разведения войск в районе поселка Золотое украинские военные отступят на позиции, непригодные для обороны.

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой. По ее словам, отвод войск станет серьезным ударом по обороноспособности украинских Вооруженных сил.

Волонтер считает, что ВСУ при разведении сил не должны разбирать свои фортификационные сооружения.

"Мы отходим, а фортификационные сооружения должны разобрать. Почему их разбирать, если там враг тоже отходит? Они не будут разбирать, там нет даже доказательств того, что они отходят, не говоря уже о том, что что-то разбирают", – подчеркнула она.

"Мы сейчас зимой парней отбрасываем на неподготовленные позиции. Позиции выходят "в мокрость", а это болезни, жизни этих людей. А потом все может пойти не по плану, и это надо учитывать на войне с таким врагом... Нам, например, надо будет вернуться, вопрос – куда? Нам сейчас отступать, строить новые блиндажи, потом наступать – опять строить новые блиндажи. Это сильно бьет по обороноспособности нашего войска на этом участке", – считает Зверобой.

Участница АТО также прокомментировала информацию о том, что военные будут отходить на свои старые позиции 2016 года.

"Вы знаете, что такое позиции 2016 года? Это блиндажи, в которых нет ничего... Мы на мариупольском направлении видели брошенные позиции 2015-16 годов. Это просто выкопанный ров, где были блиндажи, все засыпалось. Это неимоверное количество работы, которую придется делать почти с нуля. Разве что немного меньше копать, но вам надо будет обеспечить, утеплить блиндажи, где парни будут находиться. Плюс сами окопы – в них нет ничего, это просто земля, она сыплется. Это сумасшедшее количество работы", – пояснила она.

mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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