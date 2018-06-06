Отравление Скрипалей: в Скотланд-Ярде восстановили поминутную хронологию событий

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В отчете, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда, говорится, что Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в субботу, 3 марта, в 14:40 по местному времени.

На следующий день около 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд.

В тот же день в 13:30 машину заметили на Девизес-роуд на пути к центру города.

В 13:40 Скрипали припарковали авто и направились в паб Bishops Mill в центре Солсбери.

В 14:20 они начали обедать в ресторане Zizzi, с которого ушли в 15:35.

Через 40 минут в экстренную службу поступил звонок от местного жителя. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скотланд-Ярд отчитался о проведенных действиях по делу Скрипалей. Так, в Солсбери за три месяца провели более 170 обысков и опросили около 900 свидетелей, а в следствии приняли участие 250 следователей из контртеррористической сети.