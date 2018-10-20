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''Открыто скулят и жалуются'': террористы ''Л/ДНР'' впали в отчаяние из-за ООС

43.6тЧитать материал на украинском

Террористы ''Л/ДНР'' начали публично высказываться о страхе перед украинскими военнослужащими и их боеспособностью.

Как рассказал в Facebook Юрий Мысягин, оккупанты "скулят и жалуются", рассказывая в соцсетях, как и чем укомплектована украинская армия, и как она умеет их "кошмарить". Волонтер также прикрепил один из постов террористов.

"Война на Донбассе продолжается. Обычные бойцы стоят на передовой и как прежде сдерживают наступательные выпады ВСУ, но с каждым днем украинская армия становится все сильней, улучшая свое военно-техническое состояние", - сказано в посте одного из "экспертов" из "Л/ДНР".

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"Активное использование силами ВСУ средств управления огнем создает условия, когда подразделения Луганского и Донецкого корпуса Народной милиции зачастую не могут ничего противопоставить противнику. Снайперские расчеты ВСУ имеющие на вооружении крупнокалиберные винтовки Barrett уже стали на Донбассе притчей во языцах. Имея мощный тепловизор в качестве прицела и данные радара ближнего края, подобные снайперские расчеты ВСУ могут с дистанции двух километров закошмарить любой наблюдательный пункт или огневую точку подразделений Народной милиции Донбасса", - пожаловался оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в зоне ООС украинские защитники нанесли сокрушительных удар по террористам в ответ на многочисленные обстрелы.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ну, раз Мысягин написал- это вне сомнения! Этот не спиздит! Да и ссылку дал!
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Уткин Антип
Уткин Антип
Отлично! Террористов надо мочить!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кстати, Порох за свои бабки передал ВСУ (только в этом году) 50 снайперских комплексов вместе с винтовками Barret. Так что практически в каждом случае, когда наши воины кошмарят кацапских лугандонов есть и частичка личного привета мокшанской мрази от нашего Президента
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