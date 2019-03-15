"От Львова до Симферополя": Жириновский нацелился на оккупацию Украины

Крым и Львов должны стать единым пространством, которое будут контролировать Вооруженные силы Российской Федерации.

Об этом заявил скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на митинге к пятой годовщине оккупации Крыма, сообщает одно из пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский Пресс-служба Госдумы

Неадекватный депутат нелегитимной Госдумы выразил уверенность в том, что вопрос Донбасса будет окончательно решен только после полного поглощения территории Украины страной-агрессором.

"В крови Донбасс, в этом виновата Москва. Луганск надо было так же защитить, как Крым. Сегодня уже не получатся "вежливые человечки". Сегодня уже будет по-другому, поэтому все готовы, нужен только приказ верховного главнокомандующего. Вот, посмотрим, что у них будет 31 марта. Вам спасибо, крымчане, 25 лет в оккупации вы выдержали. Мы там в Москве, нам хорошо, все для нас было. А здесь вам было тяжело. Вы сожалели, что есть Москва, Россия и есть Киев и Крым. Чтобы больше никогда этого не повторилось — вот наша задача! И чтобы Крым никогда никто не блокировал! И чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя! Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы", — сказал Жириновский.

Позднее на своем Telegram-канале он признался, что был в Севастополе в феврале 2014 года накануне "крымской весны". По словам политика страны-агрессора, он якобы еще не знал, что руководство России приняло решение аннексировать Крым, но уже с первых часов в городе он напоминал ему Петроград накануне революции 1917 года.

"Сейчас я снова в Крыму, но обстановка уже другая. Напоминает 9 мая. В 1945 году мы победили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года — киевскую хунту в Крыму", —подытожил невменяемый российский популист.

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