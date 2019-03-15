|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"От Львова до Симферополя": Жириновский нацелился на оккупацию Украины

2.2тЧитать материал на украинском

Крым и Львов должны стать единым пространством, которое будут контролировать Вооруженные силы Российской Федерации.

Об этом заявил скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на митинге к пятой годовщине оккупации Крыма, сообщает одно из пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Пресс-служба Госдумы

Неадекватный депутат нелегитимной Госдумы выразил уверенность в том, что вопрос Донбасса будет окончательно решен только после полного поглощения территории Украины страной-агрессором.

Новости
"Убивают русских!" Жириновский набросился с обвинениями на Украину и Латвию

"В крови Донбасс, в этом виновата Москва. Луганск надо было так же защитить, как Крым. Сегодня уже не получатся "вежливые человечки". Сегодня уже будет по-другому, поэтому все готовы, нужен только приказ верховного главнокомандующего. Вот, посмотрим, что у них будет 31 марта. Вам спасибо, крымчане, 25 лет в оккупации вы выдержали. Мы там в Москве, нам хорошо, все для нас было. А здесь вам было тяжело. Вы сожалели, что есть Москва, Россия и есть Киев и Крым. Чтобы больше никогда этого не повторилось — вот наша задача! И чтобы Крым никогда никто не блокировал! И чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя! Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы", — сказал Жириновский.

Позднее на своем Telegram-канале он признался, что был в Севастополе в феврале 2014 года накануне "крымской весны". По словам политика страны-агрессора, он якобы еще не знал, что руководство России приняло решение аннексировать Крым, но уже с первых часов в городе он напоминал ему Петроград накануне революции 1917 года.

"Сейчас я снова в Крыму, но обстановка уже другая. Напоминает 9 мая. В 1945 году мы победили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года — киевскую хунту в Крыму", —подытожил невменяемый российский популист.

"От Львова до Симферополя": Жириновский нацелился на оккупацию Украины

Новости
Украину не забыл: Жириновский пообещал вечные войны в шести регионах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаАннексия Крыма
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
39
17
Смешно
3
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
нетрадиционному жырику из Венесуэлы кроме кокаина еще что-то, спецзаказом привезли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ему прогулы на кладбище уже отрабатывать пора, наполеон обосраный.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения