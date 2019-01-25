''Останутся инвалидами'': адвокат пленных украинских моряков рассказал об их состоянии

Плененные Россией украинские моряки рискуют остаться инвалидами. Вся ответственность за это будет лежать исключительно на Кремле.
Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат украинских военнопленных Николай Полозов. По его словам, ситуация с ранеными остается тяжелой.
"Российские власти до сих пор не предоставили официальной медицинской документации. Ни по запросу адвокатов, ни по запросу уполномоченного Денисовой, ни в Европейский суд. Естественно, в связи с этим мы ограничены в вопросе обращения к специалистам, которые могли бы подтвердить состояние здоровья военнопленных моряков", – пояснил Полозов.
Он напомнил, что в рамках третьей Женевской конвенции страна, удерживающая в плену раненных, обязана передать их или в родную страну, либо третьей стороне. Кроме того, было бы полезно, если бы союзники и партнеры Украины выступили с инициативой привлечь к осмотру моряков независимых медиков, которые могли бы дать свое заключение.
"Потому что мы не знаем: как их лечат сейчас в тюрьме, какие медикаменты им дают. Но то, что их состояние здоровья не улучшается – это очевидный факт. Раны затягиваются, но без нормальной схемы реабилитации, без нормального лечения, они просто останутся инвалидами", – подвел итог адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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