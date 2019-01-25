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''Останутся инвалидами'': адвокат пленных украинских моряков рассказал об их состоянии

1.1тЧитать материал на украинском

Плененные Россией украинские моряки рискуют остаться инвалидами. Вся ответственность за это будет лежать исключительно на Кремле.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат украинских военнопленных Николай Полозов. По его словам, ситуация с ранеными остается тяжелой.

"Российские власти до сих пор не предоставили официальной медицинской документации. Ни по запросу адвокатов, ни по запросу уполномоченного Денисовой, ни в Европейский суд. Естественно, в связи с этим мы ограничены в вопросе обращения к специалистам, которые могли бы подтвердить состояние здоровья военнопленных моряков", – пояснил Полозов.

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Он напомнил, что в рамках третьей Женевской конвенции страна, удерживающая в плену раненных, обязана передать их или в родную страну, либо третьей стороне. Кроме того, было бы полезно, если бы союзники и партнеры Украины выступили с инициативой привлечь к осмотру моряков независимых медиков, которые могли бы дать свое заключение.

''Останутся инвалидами'': адвокат пленных украинских моряков рассказал об их состоянии

"Потому что мы не знаем: как их лечат сейчас в тюрьме, какие медикаменты им дают. Но то, что их состояние здоровья не улучшается – это очевидный факт. Раны затягиваются, но без нормальной схемы реабилитации, без нормального лечения, они просто останутся инвалидами", – подвел итог адвокат.

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Теги
пленные морякиРоссияУкраина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Это военно пленные .какое нахер им личение . На пайку зароботал пажрал нет дохни с голоду.
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ефимов владимир
ефимов владимир
А могли бы стать жмуриками, на будущее наука - некуй шастать где не надо.
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