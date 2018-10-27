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Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу

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Для борьбы с коллаборантами и результатами российской пропаганды на Донбассе Украине следует использовать опыт социальной работы США в пост-гитлеровской Германии.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил волонтер, офицер запаса Мирослав Гай. Он напомнил, что немцы в свое время получили столько мощную "прививку" против нацизма, что теперь любые его проявления отторгаются ими на подсознательном уровне.

"Каким образом? Туда зашли в свое время американские войска и там проводилась мощная программа. Работали с детьми в школах, возили людей в Освенцим, возили людей в Бухенвальд - показывали. Заставили перезахоронить всех этих погибших. Проводилась программа показа фильмов, уроков в школах", - перечислил Гай.

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По его словам, в свое время Германия фактически превратилась в ​​гигантскую школу, где работали с населением.

"Поэтому когда мы зайдем на Донбасс, надо понимать, что как в свое время граждане Германии находились под мощной пропагандой Геббельса, так же сейчас граждане Украины в Крыму, Донецке, Луганске - на оккупированных территориях - находятся под мощным влиянием российской пропаганды", - подытожил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали тройку самых "крутых" пропагандистов.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропаганда
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Объекты
войнаКонфликт УкраинаРоссияНовости Донбасса
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