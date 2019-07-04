Я часто пишу об экономической части войны. Да, бизнес это грань гибридных войн. Так устроен мир. Даже мировая политика — это бизнес, лоббирование интересов нефтегазовых и других корпораций, а уж потом - интересы государств.
И практически все войны ведутся не из-за политики, а во имя денег: газ, нефть, алмазы, захоронение отходов (территории для могильников), вода, земля.
В этом перечне нет людей. Люди - ресурс войны и марионетки, не более.
И если всмотреться в российско-украинскую войну, то бизнес на войне здесь один из решающих факторов, в том числе, и факторов ее прекращения.
Первое, что разгромили и разграбили "повстанцы Донбасса", были банки, магазины, автосалоны.
Доносы писались на конкурентов по бизнесу, но тема доносов была политическая: "наводчик укропов", "шпион Правого сектора и СБУ". Так та часть местных жителей, которая стала фундаментом войны, решала свои бизнес-меркантильные интересы.
Первое, что сделали "повстанцы и освободители Донбасса", так это провели передел собственности и бизнеса, удалив из жизни конкурентов.
Это я о малом, так сказать, не о глобальных игроках.
Первое, что забрали игроки "освободители"-ихтамнеты, это были промышленные ресурсы: заводы, оборудования, рабочую сил, специалистов.
Зачем? Если РФ богатая промышленная страна, зачем ей вывозить "из уничтоженного киевской хунтой Донбасса устаревшее оборудование" на территорию РФ и запускать там производства, которые теперь не платят налоги в бюджет "республик" и не дают жителям ОРДЛО ни рабочих мест, ни зарплаты?
Уголь. Россия в открытую торгует ворованным на Донбассе украинским углем, выдавая его за свой. За какой свой? На РФ закрыты угольные шахты, добывающие антрацит. Такой уголь по марке и составу идентичный с украинским был только в Гуково Ростовской области, дальше идут курные угли.
Но и это так, мелочи. Хотя, смотрю я на кремлевских кураторов, у них мелочь, это в миллионах, а копейка воистину рубль бережет.
Продажа гуманитарных грузов и лекарств. Металлолом. Боже, даже на этом здесь сделали бизнес. За подбитые российские танки идет война кланов металлоломщиков, а ихтамнеты и террористы-коллаборационисты часто подбивают, взрывают свою же бронетехнику, чтобы сдать ее на металлолом и получить рублевую денежку.
Все ОРДЛО занимается изготовлением контрафакта: алкоголя и сигарет, подделкой известных брендов.
Поставки сигарет известных брендов и "элитного" алкоголя идут через РФ на Беларусь, дальше на Литву, Латвию, страны ЕС. Это миллионы тонн грузов, и это уже бизнес покрупнее.
А еще в ОРДЛО РФ завозит каждый день по 2-3 состава неизвестных грузов (цистерны, ящики с капсулами), а судя по росту числа больных онкологическими заболеваниями, в том числе, и лучевыми, неизвестные грузы очень даже известны. РФ, выторговывая себе послабления санкций, взяла на себя обязательства по утилизации мировых ядерных и химических отходов, даже тех стран, где нет построенных ею АЭС.
Напомню, что ближайшее к Украине российское хранилище низкорадиоактивных отходов находится в 16 км от Ростова.
Именно там находится построенный еще в 1962 могильник и логистический центр "РосРАО". Но в августе 2016-го года там по документам должно было начаться строительство дополнительного могильника. Максимальная сумма контракта на строительство составляла 42,7 млн руб. Это известный в кругах экологов стремный объект в районе села Большие Салы (Мясниковский район). Так называемое "легковозводимое хранилище для контейнерного хранения низкоактивных радиоактивных отходов емкостью 5 тыс. куб м", которое больше похоже на полигон для перегрузки.
Ростовская область — это место дислокации ихтамнетных отпускников, оружия, и единственное место, связывающее ОРДЛО и РФ железной дорогой, по не контролируемому КПП "Красная могила".
Вот второй год с этого КПП и поступают сигналы о заходе в ОРДЛО со стороны РФ контейнеров с неизвестным веществом.
А что, шахты ОРДЛО позволяют захоронить в них все мировые ядерные отходы. В ОРДО за время войны затоплены все большие шахты, в ОРЛО из работающих на 2014-й осталось 20%. Так что…
В декабре 2009 года черноморский порт Кавказ на берегу Керченского пролива был включён в перечень портов, в которые разрешён заход судов, транспортирующих ядерные материалы и радиоактивные вещества. Таким образом, Кавказ стал 15-м по счёту российским портом, в котором разрешена перевалка ОЯТ; в перечне присутствуют порты Усть-Луга, Высоцкий, Кандалакшинский, Большой Камень, Восточный, Находка, а также порты Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Диксона, Дудинки, Азова, Таганрога, Калининграда, Певека и бухты Провидения.
Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) — это чрезвычайно опасный, высокорадиоактивный "коктейль" из огромного числа осколочных элементов, различных изотопов урана, плутония, а также других трансурановых элементов и продуктов их распада.
В России уже накоплено около 20 тысяч тонн собственного ОЯТ. Не решив проблемы с собственными отходами, "Росатом" берется "убирать" за всей планетой, решая таким образом проблемы санкций, скупки голосов ПАРЕ и другие геополитические проблемы.
До июля 2001 года российское законодательство разрешало ввоз ОЯТ с зарубежных АЭС только с целью переработки с последующим возвратом продуктов переработки, включая высокоактивные отходы. Но сама транспортировка ОЯТ несет значительные экологические риски, а технологии переработки завершаются образованием большого количества новых радиоактивных отходов. При этом их большая часть отходов выбрасывается в окружающую среду, а оставшаяся часть должна возвращаться в страну происхождения ОЯТ.
6 июня 2001 года Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о внесении изменений в статью 50 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды", которым было разрешено оставлять все продукты переработки ОЯТ на территории России.
Но самое главное, новый закон разрешил "ввоз в Российскую Федерацию из иностранных государств облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для осуществления временного технологического хранения и (или) их переработки". То есть, этот закон грозит России превращением в международную ядерную свалку. Россия — единственное государство, чьи законы позволяют импортировать ядерные отходы для хранения. Крым также интересен РФ именно, как порт принимающий специфические грузы, ну, и море, оно такое же глубокое, как и шахты Донбасса.
Как видите, щупальца войны и щупальца зоны ядовиты и могут парализовать нашу страну, шагни мы на минную территорию. Ведь анализ грунта, подземных вод, радиологическая разведка, вряд ли предусмотрены реинтеграторами.
И в ОРДЛО после его входа под юрисдикцию Украины в качестве "автономной народной республики Донбасс" могут обнаружиться проблемы. А может, и нет. Так и будут реинтеграторы закрывать глаза на заходящие в ОРДЛО маленькие контейнеры из РФ. Деньги не пахнут!
А контроль над "республикой" де-факто останется за Кремлем. Почему бы и не продолжить свою игру. Снятие блокады и признание "автономии" дало бы фору РФ для легального ввоза таких грузов.
Как видите, большое поле для подумать, а нужны ли РФ и ОРДЛО мир и прекращение конфликта. Ведь в мутной воде…
Слишком много заинтересованных лиц для развития конфликта или его заморозки в режиме "автономной республики Донбасс", слишком большие деньги завязаны на войне (и это не торговля конфетами, как подавали нам симулянты-антикоррупционеры), и это именно то, что озвучивает уже как фактически юридические и законодательные решения новой власти рупор офиса Кремля.
А вот разрастание ОРДЛО до размеров территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей (вообще, опять заговорили о 8-ми, как на начало 2014-го) значительно расширит возможности большого бизнеса коллаборационисто-оккупантов.
Европу "республики" завалят алко- табачным контрафактом, но уже "легально", через КПП "народной республики Галичина". А порты Мариуполя могут принять и рассортировать по шахтам тонны "вкусняшек". Не из-за этого ли активизировались евро-раша-лобби?
То-то же. Если не видеть полной карты войны, не знать всех ее трещинок, то запросто можно поверить и в "мир посредине", и в "реинтеграцию", и в "повстанцев", и даже в единорогов, хотя, в последнее я поверю.
Ну, если война для больших людей - большие деньги, то для маленьких людей, тем более.
Так в ОРДЛО появилась прослойка бизнеса на войне, которая не хочет мира и выступает за сохранение статуса "республик", и яростно против "автономной республики Донбасс". Именно эта сторона подогревает местное население пропагандой и даже решилась на отчаянный шаг, расклеив по ОРДЛО в День Конституции Украины поздравления от первых лиц "республик", намекая на их лояльность к решению вопроса Донбасса путем "автономии" и особого статуса.
В общем, скажу я вам так, вопрос "автономной республики Донбасс" уже кулуарно решен, ждем "подсчёта" голосов избирателей и формирования коалиции, которая и проведет все эти законы.
И каждый голос коалиции - это тоже бизнес. Как и каждое решение. Война, оккупация, геноцид, это такие вещи, где невозможно быть посредине. И даже мир имеет свою цену. И каждый из нас заплатит ее, даже, если мы того не хотим.
Война - это философия. И на войне свои у каждого свои. И деньги не пахнут, особенно большие, уплаченные за уничтожение страны.
Хочу обратить внимание пацифистов и моралистов еще на одну грань, окончательно поставив точки в вопросе, "но они же за Украину". В ОРДЛО больше всего людей, верящих РФ, Кремлю, путину и поддерживающие русский мир и "освободителей" с "защитниками", погибли от рук "защитников" и "освободителей", а строители русского мира, зарабатывая на лохах и терпилах, именуемых "народ Донбасса", скупает недвижимость в Киеве, Харькове, Львове, Болгарии.
В Киеве живет сын алко-магната и финансиста "лнр" Держака (предприятие "Луга-нова", которое дает весь алко-контрафакт для стран ЕС, идущий туда через Беларусь), кстати, его освободили из- под ареста, несмотря на обнаруженные при нем ксивы "армии лнр". И еще куча коллаборационистов-строителей русского мира Донбасса.
Там они поедают ресурс, лошков, скармливая им пропаганду о хунте, а сами живут у хунты. Туда, в ОРДЛО, они скинут весь мусор мира, убив своих сограждан, и не поморщатся. Русские люди (не важно с каким паспортом и гражданством) они и отличаются тем, что поедают своих сограждан.
И, поверьте, те, кто сегодня кричит "забрать и поделить", не пойдут к олигархам (страшно), а пойдут к вам, их соседям и родственникам.
ОРДЛО — это зона, Тортуга, ее щупальца отвратительны и мерзки, они касаются нас, отравляя и деградируя нас. И это не вина жителей этих территорий, это вина России и ее "башен".
И завтра весь мир будет морщить носик, так как прикосновение к Украине, ставшей ОРДЛО-Тортугой, будет токсичным. Мы станем Сомали-страной, откуда мир будет получать секс-рабынь и рабов, органы, алкоголь, сигареты, наркотики, и куда будет мир, довольно улыбаясь, скидывать свои отходы. Таким сомали сейчас стала РФ. И туда мы бежим в очередной эйфории, созданной психоделиками, трубя "мы требуем перемен, па-багатому, хуже не будет".
А влияние зоны и то, что там происходит, можно легко отследить по пока еще мирным территориям, стоящим пока еще на мирной части Украины по линии разграничения с ОРДЛО: наркотрафик, сигареты, алкоголь-контрафакт, угнанные авто, лихачи, педофилия, насилие, грабежи…
Новости из линии разграничения:
"Более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения, которые планировались к продаже, изъяты на Луганщине. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области пресекли попытку транспортировки с целью дальнейшего сбыта крупной партии табачных изделий неизвестного происхождения, -сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. В рамках проведения операции "Акциз — 2019" на автодороге между городами Северодонецк и Лисичанск был остановлен автомобиль марки "Reno traffic" под управлением местного жителя, который перевозил с целью дальнейшего сбыта более 45 тыс. табачных изделий в ассортименте без наличия разрешительных документов и документов по качеству и происхождению товара".
Снятие блокады и зачистка линии разграничения даст возможность тягать такие грузы "легально" и значительно расширить бизнес.
"Превышение скорости — одна из основных причин ДТП на Луганщине. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции области.
Отмечается, что основными причинами ДТП в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном стали:
— превышение безопасной скорости;
— нарушение правил маневрирования;
— нарушение правил проезда перекрестков;
— нарушение правил проезда пешеходных переходов;
— несоблюдение дистанции;
— неожиданный выход пешехода на проезжую часть".
Просто в ОРДЛО давно никто не соблюдает ПДД, кто с автоматом и триколорадкой, тот и "по главной".
Да, и к главному, помните. Если кто-то что-то лоббирует и оправдывает бизнес, насилие, захоронение, сдачу национальных интересов, предательство, геноцид и уничтожение независимости своей или чужой страны, мовы, веры и армии, он хорошо на этом заработал.
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