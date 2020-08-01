На Донбассе 1 августа террористы не нарушали перемирие. Facebook 95-й ОДШБр

В субботу, 1 августа, на Донбассе не было зафиксировано обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Как сказано на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, ситуация на фронте остается под контролем, потерь в рядах ВСУ нет.

"Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – отмечается в сообщении.

Оккупанты соблюдают тишину на Донбассе – штаб ООС

Оккупанты соблюдают тишину на Донбассе – штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2020 года в зоне проведения ООС, защищая Украину, погибли 8 воинов. Самому младшему из них было 18, самому старшему – 42.