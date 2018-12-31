Оккупанты похвастались новой трассой в Крыму: опубликованы фото

Оккупационная власть аннексированного Крыма похвасталась открытием трассы "Таврида" на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью.

Об этом рассказал пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров в комментарии "Крыминформ", уточнив, что движение запустили по двум полосам.

"31 декабря пущено движение на первом этапе трассы "Таврида" – участке протяженностью 70,8 км от Керчи до Батального. Ранее на этом отрезке "Тавриды" движение транспорта уже было частично перепущено на новую автодорогу, однако закрытыми оставались обходы Горностаевки, Фонтана, Ерофеево и Батального. Сейчас участок трассы "Таврида" в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя доступен для движения транспорта", – сказал Назаров.

Уточняется, что это последний этап запуска 190-километровой первой очереди автодороги. Частично движение запустили 29 декабря. На следующий день был открыт участок трассы "Таврида" протяженностью в 85,6 км от Белогорска до Батального. А перед Новым годом – от Батального до Керчи.

На некоторых участках трассы сейчас действует временная схема движения из-за строительства искусственного сооружения над пещерой, найденной под трассой.

"Трасса "Таврида" – это четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км). Строительство ведет санкт-петербургская компания "ВАД", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций "защитой от провокаций неадекватных радикалов".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора, отметив, что конструкция "сырая". Позже в сети показали видео.