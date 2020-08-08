Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов

Оккупанты пять раз нарушили перемирие на Донбассе. Фото 112.ua.

Вооруженные формирования России 8 августа 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, с их стороны было совершено четыре огневых провокации, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил возле Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета – недалеко от Шумов. Также со стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки", – уточнили в штабе.

Отмечается, что все случаи нарушения перемирия не угрожали жизни или здоровью украинских военнослужащих. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа вооруженные формирования России три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.