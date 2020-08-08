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Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,9 т.
Оккупанты пять раз нарушили перемирие на Донбассе

Оккупанты пять раз нарушили перемирие на Донбассе. Фото 112.ua.

Вооруженные формирования России 8 августа 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, с их стороны было совершено четыре огневых провокации, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил возле Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета – недалеко от Шумов. Также со стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки", – уточнили в штабе.

Отмечается, что все случаи нарушения перемирия не угрожали жизни или здоровью украинских военнослужащих. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа вооруженные формирования России три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

УкраинаВойна на ДонбассеООСВооруженные силы Украины
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