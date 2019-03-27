"Одели пакеты, обмотали скотчем": на росТВ всплыл пропагандист, спасенный из "плена" перебежчиком из СБУ

Журналист пропагандистского телеканала LifeNews Марат Сайченко появился в студии российского телевидения и рассказал фейк о якобы зверствах ВСУ над ним. Он заявил, что от страшной участи его якобы спас перебежчик из СБУ Василий Прозоров.

О вымышленных расправах украинских защитников над кремлевскими пропагандистами он рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сайченко отметил, что вместе со своим коллегой по пропагандистскому цеху Олегом Сидякиным оказался в ненужное время в ненужном месте. Они якобы ехали на съемку и стали свидетелями боя рядом с аэропортом города Краматорск.

Российские пропагандисты Скриншот видео

"В какой-то момент на нас буквально выехал БТР с украинскими военными и довольно жестко нас задержали, увезли на территорию аэропорта Краматорска. При нас там стали выкладывать, притащили расстрелянную машину, в которой было несколько трупов "ополченцев ДНР". И нам там объяснили, что "эти расстрелянные люди и весь арсенал оружия, которое находилось в машине, и вы — это одно целое. Поэтому мы сейчас вас упаковываем как часть единого и отправляем на базу. С вами будут разбираться не как с журналистами, а как с участниками боевых действий". В итоге так и произошло", — пожаловался рупор Кремля.

По словам Сайченка, его и Сидякина после нескольких часов ожидания вертолета погрузили на БТР и увезли куда-то в поле. Там якобы действительно приземлился военный вертолет.

Марат Сайченко Скриншот видео

"И последнее, что сказали украинские солдаты, которые упаковывали нас в вертолет: "Ребята, держитесь, с вами будет очень плохо". Последнее, что удалось увидеть, это то, что скручивают Олега, меня и вместе с нами поднимают в вертолет завернутый в одеяло вот этот пресловутый ПЗРК и прочее оружие. Все остальное было только на слух, осязание и обоняние. Потому что как только нас куда-то привезли, вертолет сел, на нас одели два пластиковых мешка, замотали скотчем на шее и посадили в какую-то вырытую яму", — продолжил рассказывать нелепую страшилку Сайченко.

"Когда тебя таскают, тягают, бьют, пинают, ты, с одной стороны, понимаешь агрессию ,которая вокруг тебя. И люди с оружием, они все на взводе, они все норовят выкрикнуть в твой адрес какие-то оскорбления или ударить. Или даже, когда мы сидели в яме, некоторые солдаты, которые, видимо, нас охраняли, кидали туда камни. Но, с другой стороны, слышались голоса людей, которые этих агрессивно настроенных бойцов останавливали и говорили: "Да подожди, что ты делаешь?!" — добавил он.

Подытоживая пропагандист подчеркнул, что остался в живых именно благодаря таким "деятелям", намекая на личность скандального предателя Украины Прозорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прозоров заявил, что Сайченко и Сидякину повезло, что они попали на него во время "плена" в ВСУ. Спасти их удалось якобы только благодаря вмешательству лидера Чечни, соратника Путина Рамзана Кадырова.

Обвинениями беглый экс-силовик разразился в сторону сотрудника штаба АТО Дмитрия Кобца, который якобы планировал "расколоть" журналистов и получить от них некую секретную информацию пытками.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!